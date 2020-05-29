У изолировавшегося в лесу с семьёй россиянина не станут отбирать детей

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У россиянина Алексея Ивлева, который вместе со своей семьёй самоизолировался в лесу на территории Кавалеровского района Приморья, не станут отбирать детей. Они побудут у своей бабушки, пока в их доме идёт ремонт. Мужчину родительских прав лишать не будут, сообщила в разговоре с журналистами уполномоченный по правам ребёнка в Приморском крае Ольга Романова.

Она отметила, что органы опеки уже готовят иск об ограничении родительских прав Ивлева. Однако у россиянина есть возможность выполнить предписанные требования относительно состояния собственного дома. Семья воссоединится, когда ремонт дома будет завершён.

Омбудсмен подчеркнула, что и Ивлев, и его дети получили положительные характеристики.

Сейчас дети готовятся к выписке. Их будет забирать папа, но поскольку везти их в дом нельзя — там идёт ремонт — он передаст их бабушке. Пока проводится ремонт, дети будут жить с ней, — цитирует Романову РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, оружейные эксперты смоделировали один из сценариев второй волны пандемии COVID-19 — с массовыми беспорядками, мародёрами, разрушенной экономикой и даже зомби, так как специалисты до конца не поняли механизм воздействия коронавируса нового типа на человека. Часть граждан может самоизолироваться в лесу и отстреливаться от злоумышленников.