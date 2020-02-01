https://static.news.ru/photo/0548b85a-44e7-11ea-b22a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководство Тюменского индустриального университета (ТИУ), где учится заболевшая коронавирусом девушка, продлило каникулы для 49 студентов из Китая.

Ректор учебного учреждения Вероника Ефремова уточнила, что шестеро студентов не покидали страну, а ещё пятеро — вернулись после отдыха.

Все остальные китайские студенты — у них продлены каникулы до 1 марта, и они занимаются дистанционно, — сообщила она.

По её словам, все прибывшие из КНР студенты находятся в больнице — заболевшая девушка и четверо её одногруппников.

Почему не случилось контактов: ребята прилетели после обеда, их встретили два человека и, среди них комендант общежития, девочка сказала, что чувствует себя плохо, и ей вызвали скорую. Прямого массового контакта с ребятами не было, — отметила Ефремова.

Она добавила, что в учебных корпусах и общежитиях ТИУ проводится обработка санитарными средствами. Ситуацию контролируют сотрудники медслужбы вуза, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что заболевшая коронавирусом китайская студентка из Тюмени поступила к врачам с симптомами ОРЗ. В настоящее время её состояние удовлетворительное и самочувствие не ухудшалось.