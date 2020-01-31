https://static.news.ru/photo/36fbf4cc-4459-11ea-a884-fa163e074e61_660.jpg Александр Моор Фото: Александр Моор/vk.com

Губернатор Тюменской области Александр Моор подтвердил, что у студентки из Китая был обнаружен коронавирус. Девушку доставили в больницу 28 декабря.

По его словам, вместе с ней были госпитализированы четверо её друзей, однако результаты их анализов оказались отрицательными, передаёт Mash.

Сейчас принимаются все меры для нераспространения заболевания. Все службы получили необходимые указания и действуют по алгоритму. Ситуация находится на моём личном контроле, — подчеркнул политик.

Как писал NEWS.ru, в России 31 января подтвердили два случая заболевания коронавирусом. Инфекцию выявили у двоих китайских граждан в Забайкалье и Тюменской области.

По последним данным, число заболевших в Китае пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, превысило 9,8 тыс. человек, погибли 213 жителей. Эпидемия коронавируса 2019-nCoV началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, а в конце января ВОЗ признала её чрезвычайной ситуацией планетарного масштаба.