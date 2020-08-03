Тёплым и комфортным будет вторник в Москве

https://static.news.ru/photo/c82cb3f4-d613-11ea-9e15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комфортная погода без осадков ожидается в столичном регионе 4 августа, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Согласно прогнозу синоптика, днём ожидается переменная облачность, воздух прогреется до 26 градусов тепла в Москве и до 27 градусов в Подмосковье, слабый ветер будет дуть с юга со скоростью 2–7 м/с. Атмосферное давление выше нормы — 750 мм ртутного столба, передаёт РИА Новости.

Самым холодным 4 августа в Москве было в 1906 году — воздух прогрелся чуть выше пяти градусов тепла, а самым жарким — в 2010 году, когда температура поднялась до 37,2 градуса, сообщает Метеобюро столицы.

Как писал NEWS.ru ранее, температура на 6-7 градусов выше нормы ожидается на начавшейся неделе, с 3 августа, на северо-востоке России. В Якутии превышение составит 10–11 градусов, в центре европейской части страны — на 2–3 градуса.