Тыквенный брауни без муки и сахара: нежный десерт, который исчезает со стола за минуты

Если хочется побаловать семью сладким, но без лишней тяжести, попробуйте этот необычный брауни. Он готовится из простых ингредиентов, без муки и рафинированного сахара, а получается мягким, ароматным и очень насыщенным. Отличный вариант для уютного чаепития.
Ингредиенты:
- тыквенное пюре — 180 г;
- ореховая паста — 80 г;
- мед или кленовый сироп — 60 г;
- какао-порошок — 30 г;
- ванильный экстракт — 1 ч. л. (по желанию);
- соль — щепотка;
- шоколадные капли — 30 г (по желанию).
Приготовление
Разогрейте духовку до 180 °C и застелите форму пергаментом. В миске соедините тыквенное пюре, ореховую пасту, мед и какао, тщательно перемешайте до гладкости.
Добавьте ваниль, соль и шоколадные капли — они сделают вкус еще ярче. Тесто должно получиться густым и однородным.
Выложите массу в форму, разровняйте и выпекайте около 25–30 минут. Готовый брауни полностью остудите, затем нарежьте на порции.
Десерт выходит нежным, слегка влажным внутри и очень шоколадным — понравится даже тем, кто не любит тыкву.
