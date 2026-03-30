Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 19:30

Тыквенный брауни без муки и сахара: нежный десерт, который исчезает со стола за минуты

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если хочется побаловать семью сладким, но без лишней тяжести, попробуйте этот необычный брауни. Он готовится из простых ингредиентов, без муки и рафинированного сахара, а получается мягким, ароматным и очень насыщенным. Отличный вариант для уютного чаепития.

Ингредиенты:

  • тыквенное пюре — 180 г;
  • ореховая паста — 80 г;
  • мед или кленовый сироп — 60 г;
  • какао-порошок — 30 г;
  • ванильный экстракт — 1 ч. л. (по желанию);
  • соль — щепотка;
  • шоколадные капли — 30 г (по желанию).

Приготовление

Разогрейте духовку до 180 °C и застелите форму пергаментом. В миске соедините тыквенное пюре, ореховую пасту, мед и какао, тщательно перемешайте до гладкости.

Добавьте ваниль, соль и шоколадные капли — они сделают вкус еще ярче. Тесто должно получиться густым и однородным.

Выложите массу в форму, разровняйте и выпекайте около 25–30 минут. Готовый брауни полностью остудите, затем нарежьте на порции.

Десерт выходит нежным, слегка влажным внутри и очень шоколадным — понравится даже тем, кто не любит тыкву.

Ранее сообщалось: этот простой салат родом с севера покоряет насыщенным вкусом и доступными ингредиентами.

Проверено редакцией
Общество
Здоровье/красота
Регионы
Семья и жизнь
Здоровье/красота
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
РФ опозорила США: как танкер с нефтью прорвал морскую блокаду Кубы
Востоковед раскрыл хитрый план Трампа по ликвидации Хаменеи
«Ввести плату»: МТС о новых условиях использования VPN
Операторы посоветовали заранее пополнить баланс кошелька Apple
Гендиректора Air Canada уволили с позором из-за неправильных соболезнований
Тишина цвета: почему приглушенные оттенки успокаивают
Ад в Таганроге, Зеленский без тормозов, БПЛА раздора: что дальше
Политолог разоблачила манипуляции Трампа в отношении Ирана
Бивол защитит титул чемпиона мира IBF в бою против Айферта
Киркоров не ушел от ответственности после перекура в аэропорту
Карпин объяснил потери в составе сборной России
«Почта России» смогла сократить убытки
Трамп раскрыл неожиданную деталь о строящемся в Белом доме бальном зале
Минфин экстренно принял решение по валюте и золоту
«Газпром» заявил, что Европа рискует остаться без газа к следующей зиме
«Богом поцелованный»: звезда «Маски-шоу» ушел из жизни
Новый лидер Ирана тоже убит? Что это значит для России, угроза Кавказу
Лавров призвал не втягивать страны Персидского залива в чужие войны
Дмитриев нашел след Байдена в конфликте на Украине
Иран обратился к странам Персидского залива с одной просьбой
Дальше
Самое популярное
Общество

Шоу-бизнес

Семья и жизнь

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.