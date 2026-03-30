Тыквенный брауни без муки и сахара: нежный десерт, который исчезает со стола за минуты

Если хочется побаловать семью сладким, но без лишней тяжести, попробуйте этот необычный брауни. Он готовится из простых ингредиентов, без муки и рафинированного сахара, а получается мягким, ароматным и очень насыщенным. Отличный вариант для уютного чаепития.

Ингредиенты:

тыквенное пюре — 180 г;

ореховая паста — 80 г;

мед или кленовый сироп — 60 г;

какао-порошок — 30 г;

ванильный экстракт — 1 ч. л. (по желанию);

соль — щепотка;

шоколадные капли — 30 г (по желанию).

Приготовление

Разогрейте духовку до 180 °C и застелите форму пергаментом. В миске соедините тыквенное пюре, ореховую пасту, мед и какао, тщательно перемешайте до гладкости.

Добавьте ваниль, соль и шоколадные капли — они сделают вкус еще ярче. Тесто должно получиться густым и однородным.

Выложите массу в форму, разровняйте и выпекайте около 25–30 минут. Готовый брауни полностью остудите, затем нарежьте на порции.

Десерт выходит нежным, слегка влажным внутри и очень шоколадным — понравится даже тем, кто не любит тыкву.

