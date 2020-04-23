«Ты ноль без палочки»: Уткин вновь обратился к Соловьёву

https://static.news.ru/photo/5cba114e-856d-11ea-b1b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich /Global Look Press

Российский блогер Василий Уткин снова обратился к телеведущему Владимиру Соловьёву. Он записал видеообращение, в котором назвал его далёким от народа фашистом, «сидящим в бункере».

Вова, я с тобой не на базаре гавкаться решил. Я хочу унизить тебя и наслаждаюсь, наблюдая, как от одного твита ты пляшешь и поёшь у себя в студии, — заявил Уткин.

По словам Уткина, Соловьёву есть что терять, ведь он «ноль без палочки». Блогер подчеркнул, что в любом городе, стоит только ведущему выйти на улицу, его кто-нибудь «обязательно пошлёт».

Комментатор напомнил, что Соловьёв мало что знает о реальной жизни россиян.

Давно ли ты выходил из студии на улицу? Не в машину свою персональную с тонированными стеклами, с водителем или без. Давно ли ты спрашивал в магазине, сколько стоит пачка масла? — возмущается он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Василий Уткин обратился к телеведущему Владимиру Соловьёву и вызвал его на баттл. При этом комментатор назвал его трусом, посчитав, что тот не примет предложение.