https://static.news.ru/photo/7a0aa71c-7006-11ea-9410-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Twitter удалил информацию о введении комендантского часа в Москве из-за угрозы распространения нового коронавируса. Приказ якобы был подписан министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Ранее удалить фейк потребовал Роскомнадзор на основании заявления Генпрокуратуры. Министерством обороны эта информация была опровергнута, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, всего Генеральная прокуратура выявила четыре заведомо ложные новости о коронавирусе. Все они, будучи распространёнными под видом достоверных сообщений, создают угрозу массового нарушения порядка и общественной безопасности, заявили в ведомстве.