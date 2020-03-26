https://static.news.ru/photo/319825f4-6f5c-11ea-a32f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить фейк о введении в Москве комендантского часа из-за коронавируса. Приказ якобы был подписан министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Поступило требование Генпрокуратуры об удалении ложной информации о якобы принятом приказе министра обороны РФ «О введении в городе Москве комендантского часа», — говорится на сайте ведомства.

Ранее существование указа о введении комендантского часа в Москве опровергли в Минобороны. Там отметили, что соответствующего документа ни по оформлению, ни по содержанию быть не может. Во «вбросе» этой информации в ведомстве обвинили представителей «одной из соседних стран», писал NEWS.ru.

За минувшие сутки в России зафиксировали 182 новых случая заражения COVID-19. Число пациентов с коронавирусом достигло 840 человек к утру 26 марта. Президент Владимир Путин выступил с экстренным обращением к нации 25 марта. Он объявил выходными все будние дни до 5 апреля, призвав провести внеплановые каникулы дома.