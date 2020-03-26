https://static.news.ru/photo/46a3f32e-6f66-11ea-bc4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральная прокуратура выявила четыре заведомо ложные новости о коронавирусе. Все они, будучи распространёнными под видом достоверных сообщений, создают угрозу массового нарушения порядка и общественной безопасности, заявили в ведомстве.

Так, в Twitter на странице одного из пользователей был размещён документ, выдаваемый за приказ министра обороны, о введении комендантского часа в Москве. Ранее министерством эта информация уже была опровергнута, не выносил таких решений и Роспотребнадзор, отметили в Генпрокуратуре.

В другом Twitter-аккаунте распространялись сведения о многочисленных жертвах коронавируса в России. Новость была подкреплена комментариями людей, представленных экспертами в данном вопросе. Однако, напомнили в надзорном ведомстве, Роспотребнадзор не подтверждает такие данные.

В Facebook также была выявлена публикация одного из пользователей, который распространял сведения о многочисленных фактах заражения коронавирусной инфекцией в Крыму.

В социальной сети «ВКонтакте» в одном из сообществ было утверждение о преднамеренном уничтожении человечества вирусом COVID-19. При этом были приведены аргументы в пользу этой версии. В Генпрокуратуре такие сообщения также сочли фейковыми.

В связи с этим ведомство обратилось в Роскомнадзор с требованием о блокировке этих материалов на выявленных площадках и на всех других, куда они могут быть скопированы.

Ранее NEWS.ru писал, что в Следственном комитете создана рабочая группа по противодействию распространению недостоверной информации о коронавирусе. Она будет заниматься выявлением заведомо ложных и непроверенных публикаций, в том числе в Интернете и мессенджерах, о количестве заболевших COVID-19, а также иных сообщений, способствующих панике.