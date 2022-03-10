Twitter перестанет распространять сообщения белорусских государственных СМИ

Социальная сеть Twitter прекращает распространение сообщений сразу 15 белорусских государственных СМИ, включая крупнейший в стране информационный ресурс БелТА, сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий агентству Reuters руководителя отдела по профессиональной этике компании Йоэля Рота. Ограничения также коснутся постов руководителей данных изданий, публикуемых в соцсети.
Данные СМИ задействованы в информационной войне и используют средства массовой информации и другие ресурсы, которые они контролируют, для распространения благоприятных нарративов, — пояснил Рота.
В компании также проинформировали, что Twitter
Ранее в правительстве Украины предложили бессрочно запретить работу в стране ряда ведущих российских СМИ, а также ввести санкции против российских журналистов и медиаменеджеров. В этот список могут попасть генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв, а также главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.