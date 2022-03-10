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Twitter перестанет распространять сообщения белорусских государственных СМИ

09:43, 11 марта 2022
Twitter перестанет распространять сообщения белорусских государственных СМИ Фото: unsplash.com
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Социальная сеть Twitter прекращает распространение сообщений сразу 15 белорусских государственных СМИ, включая крупнейший в стране информационный ресурс БелТА, сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий агентству Reuters руководителя отдела по профессиональной этике компании Йоэля Рота. Ограничения также коснутся постов руководителей данных изданий, публикуемых в соцсети.

Данные СМИ задействованы в информационной войне и используют средства массовой информации и другие ресурсы, которые они контролируют, для распространения благоприятных нарративов, — пояснил Рота.

В компании также проинформировали, что Twitter вводит маркировку сообщений государственных СМИ Белоруссии. К учётным записям и твитам добавятся соответствующие ярлыки.

Ранее в правительстве Украины предложили бессрочно запретить работу в стране ряда ведущих российских СМИ, а также ввести санкции против российских журналистов и медиаменеджеров. В этот список могут попасть генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв, а также главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

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