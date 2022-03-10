Twitter перестанет распространять сообщения белорусских государственных СМИ

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Новые пандемии могут прийти из стран с высоким уровнем антисанитарии и плотности населения, например из Китая или Индии, считает доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета кандидат медицинских наук Владимир Тимошилов. По его мнению, для ликвидации возможных очагов заражения нужно создавать международные экологические миссии, пишет URA.RU.

Необходимо организовывать экологические и санитарные международные миссии. Ведь откуда приходили эбола, коронавирус, сообщения о чёрной плесени и грибковых пневмониях? Это Африка, Индия, Бангладеш, Китай — страны, где трупы вместе с...