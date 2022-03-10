На Украине предложили бессрочно запретить ряд российских СМИ

В правительстве Украины предложили бессрочно запретить работу в стране ряда ведущих российских СМИ, а также ввести санкции против российских журналистов и медиаменеджеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра культуры Украины Александр Ткаченко. В этот список могут попасть генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв, а также главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Кабмин внёс на рассмотрение предложения по бессрочному применению персональных экономических и других ограничительных мер к физическим и юридическим лицам РФ. Эти списки и санкции должны рассматриваться Советом нацбезопасности Украины и президентом. Кроме того, их согласование позволит нам с таким же списком обратиться в ЕС и ввести зеркальные санкции, — сообщил Ткаченко.

Глава американского издательства Hearst Деби Чиричелла ранее сообщила об отзыве лицензий у российских версий Esquire, Elle, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan и Men’s Health. Главред российской версии Esquire Сергей Минаев заявил, что апрельский номер журнала станет последним.