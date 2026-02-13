Зимняя Олимпиада — 2026
Творожные «Косички» с корицей — тот случай, когда от стола невозможно оторваться. А рецепт такой простой, что стыдно признаться

Фото: D-NEWS.ru
Эти творожные «Косички» с корицей — гениально простое и невероятно вкусное открытие, которое заставляет забыть о магазинной выпечке навсегда. Их необычность в том, что мягкое творожное тесто без дрожжей легко заплетается в аккуратные косички, а во время выпечки сахар с корицей превращаются в тончайшую карамельную корочку. Получается обалденная вкуснятина: румяные, ароматные завитушки с хрустящей сладкой глазурью снаружи и нежной, слегка влажной творожной серединкой внутри. Они тают во рту, а от тарелки невозможно оторваться, пока не съеден последний кусочек.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, 100 г сливочного масла, 200 г муки, щепотка соли. Для начинки: 3 ст. ложки сахара и 1 ч. ложка корицы. Творог разомните вилкой с мягким маслом до однородности, добавьте соль и муку, замесите эластичное тесто. Уберите в холодильник на 20 минут. Раскатайте тесто в прямоугольный пласт толщиной 3–4 мм. Смешайте сахар с корицей и равномерно посыпьте поверхность. Сложите пласт пополам, слегка прижмите и нарежьте на полоски шириной 1,5–2 см. Каждую полоску скрутите спиралью и защипните концы, формируя косичку. Выложите на противень с пергаментом и выпекайте при 190 градусах 20–25 минут до золотистого цвета. Подавайте тёплыми или полностью остывшими.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
