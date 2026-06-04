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04 июня 2026 в 10:48

Творожное тесто, целый абрикос и кубик сахара — взрыв вкуса, который вы не ждали

Фото: D-NEWS.ru
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Думал, возиться с абрикосами и тестом — это морока. Но когда попробовал первый кнедлик, понял: оно того стоит.

Ингредиенты

Творог — 500 г, яйца — 2 шт., мука — 200 г, соль — щепотка, абрикосы — 16 шт., сахар — 16 кубиков, вода — 300 мл, мед — 100 г, корица — 1 палочка, гвоздика — 3 шт., бадьян — 1 звездочка.

Как готовлю

Сначала варю медовый сироп: вода, мед, корица, гвоздика, бадьян — все в ковшик, кипячу 20 минут на слабом огне. Тем временем тру творог через сито, смешиваю с яйцами и солью, всыпаю муку — замешиваю тесто, пока не перестанет липнуть к рукам.

Самое сложное — это абрикосы: делаю надрез, выковыриваю косточку и кладу на ее место кубик сахара. Тесто делю на 16 частей, раскатываю, упаковываю каждый абрикос в шарик. Варю в подсоленной воде 10 минут, процеживаю сироп, поливаю — и готово. Подаю горячими, сироп обволакивает каждый кнедлик.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Первая же порция разлетелась за пять минут — пришлось срочно лепить вторую. Меня удивило, как легко творожное тесто держит целый абрикос с кубиком сахара внутри: при варке ничего не вывалилось, а начинка превратилась в сладкий сюрприз. Советую подавать горячими, полив медовым сиропом с корицей.

Проверено редакцией
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абрикосы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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