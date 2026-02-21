Зимняя Олимпиада — 2026
21 февраля 2026 в 01:01

Творожное печенье «Цветочки» — руками ничего не вымешиваю, соединяю ингредиенты и на противень

Фото: D-NEWS.ru
Творожное печенье «Цветочки» — десерт, который покоряет своей простотой и красотой! Руками ничего не вымешиваю, соединяю ингредиенты и отправляю на противень.

Вкус получается невесомым и сливочным: творожная основа с легкой ванильной сладостью тает во рту, а капля джема в центре взрывается фруктовой кислинкой.

Для приготовления понадобится: 250 г мягкого творога (лучше 9%), 100 г сливочного масла, 2 яйца, 150 г сахара, 1 ч. л. ванильного сахара, 250 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, густой джем для серединки.

Рецепт: в миске взбейте размягченное масло с сахаром и ванильным сахаром до пышности. Добавьте яйца, по одному взбивая. Всыпьте творог и хорошо перемешайте. В отдельной посуде смешайте просеянную муку, разрыхлитель и соль. Постепенно введите мучную смесь в творожную массу, замешивая жидковатое, как густая сметана, тесто. Дайте ему отдохнуть 10 минут. Застелите противень пергаментом. Столовой ложкой выкладывайте тесто в форме небольших лепешек на расстоянии друг от друга. В центр каждого печенья капните немного джема. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистых краев. Готовые «Цветочки» остудите и щедро посыпьте сахарной пудрой.

Ранее стало известно, как приготовить яблочный пирог с заварным кремом: тонкая основа и много нежной начинки.

