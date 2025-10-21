Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 08:24

Творожная ватрушка с черносливом: просто, вкусно и без лишнего сахара — можно есть даже поздним вечером

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мне нравится этот рецепт его удивительной вариативностью — можно экспериментировать с начинками, заменять муку, добавлять специи, и результат всегда будет восхитительным. Здесь идеально все: от нежного творожного теста с шоколадными нотками какао до сочной начинки с натуральной сладостью чернослива. Это тот редкий десерт, который сочетает в себе легкость, пользу и насыщенный вкус, не требуя при этом сложных кулинарных навыков.

Готовлю так: 250 г творога смешиваю с яйцом, столовой ложкой какао, чайной ложкой разрыхлителя и тремя столовыми ложками муки. Тесто получается эластичным, но не крутым — отправляю его в холодильник на час. Для начинки взбиваю в блендере оставшийся творог с горстью чернослива и ванилином. Охлажденное тесто делю на две части: одну раскатываю в основу, выкладываю начинку, второй накрываю сверху, защипывая края. Выпекаю при 180 °C 25–30 минут до румяной корочки. Подаю слегка остывшими — в них идеально раскрывается и шоколадная нотка теста, и нежная сладость чернослива!

Ранее также сообщалось о рецепте смузи, который отлично подойдет после праздничного застолья. Напиток поможет быстро восстановить пищеварение и вернуть легкость.

