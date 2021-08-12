Творец «Авангарда»: что известно об очередном обвинённом в госизмене учёном

По делу о госизмене ФСБ задержала в Москве 72-летнего гендиректора и главного конструктора ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» (НИПГС) и бывшего профессора кафедры систем и технологий управления Санкт-Петербургского государственного политехнического университета Александра Куранова. Суд отправил его в СИЗО до 9 октября. Задержанный являлся организатором российско-американского Международного симпозиума «Термохимические и плазменные процессы в аэродинамике». Руководимая им организация занималась разработкой комплекса «Авангард», созданного на основе разработанного ещё в СССР проекта космического аппарата «Аякс». Силовики не раскрывают, в чём конкретно обвиняется учёный. NEWS.ru узнал некоторые подробности о Куранове и его деятельности.

Под началом Турчака

О задержании Александра Куранова в Москве стало известно днём 12 августа, силовики провели у него дома обыски. Решением Лефортовского суда Москвы он арестован на один месяц и 28 дней. В ФСБ считают, что он мог передавать научные разработки иностранным спецслужбам, совершив преступление по ст. 275 УК РФ «Государственная измена».

Сергей Булкин/NEWS.ru

НИПГС входит в действующее с советских времён АО «Холдинговая Компания „Ленинец“», контролируемое семьёй секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака. Президентом холдинга является отец единоросса Анатолий Турчак, в 1985 году он был назначен гендиректором компании, а сейчас, как следует из единого госреестра юридических лиц, этот пост занимает его старший сын Борис.

В «Ленинце» Куранов работал с 1988 года и длительное время являлся активным сторонником разработанной в последнее советское десятилетие концепции развития гиперзвуковых систем. Он является автором более 120 научных трудов, в том числе патентов и авторских свидетельств, сказано на сайте НИПГС.

Под его руководством и личном участии проводятся научно-исследовательские и экспериментальные исследования по развитию новой концепции освоения гиперзвуковых скоростей атмосферного полёта (концепция «Аякс») и основных направлений создания гиперзвуковых технологий, — говорится в биографии учёного.

Руководимое Курановым НИПГС занимается «развитием и всесторонним использованием новых гиперзвуковых технологий, которые должны стать базой для создания авиационной и аэрокосмической техники следующего поколения». Технологии предприятия возникли и развиваются на основе «новой концепции освоения длительного гиперзвукового полёта в атмосфере», известной как «Аякс».

Изначально, в 1980-е годы, «Аякс» создавался как ответ на планы США по созданию гиперзвукового разведчика Aurora, а позднее проект перерос в гиперзвуковой самолёт глобальной дальности или первую ступень для вывода полезной нагрузки на орбиту. На основе этого проекта позднее был разработан ракетный комплекс «Авангард», оснащённый управляемым боевым блоком, который военные обозреватели называли «мини-„Аяксом“» и низкоорбитальным беспилотником, который разгоняется ракетой «Стилет», «Воевода», «Ярс», «Рубеж» или «Сармат».

Tass/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Авангард» полностью меняет правила работы систем ПРО и обесценивает как ракетные системы ПРО THAAD и Aegis-Ashore, разворачиваемые США вблизи России и Китая, так и стратегические системы ПРО на основе HAARP, способные создавать плазменные структуры в ионосфере на пути боевых частей наших ракет, приводящие к их разрушению — боевой блок «Авангард» способен их обойти как по курсу, так и по высоте, — отмечалось в одной из публикаций, посвящённой комплексу.

Также Александр Куранов является исполнительным директором Дирекции по проблеме «Новые гиперзвуковые технологии» холдинга «Ленинец», координируя работу учёных различных предприятий российского аэрокосмического комплекса. Также он участвует в международных ассоциациях и работает «по заказам многих стран мира». Учёный, в частности, является организатором российско-американского Международного симпозиума «Термохимические и плазменные процессы в аэродинамике», проходящего в Петербурге.

Помимо работы в НИПГС, до 2016 года Куранов был заведующим филиалом кафедры «Распределённые интеллектуальные системы» СПбГУ, однако оттуда он уволился .

В группе риска

Как считает адвокат Иван Павлов, который специализируется на защите фигурантов, обвинённых в госизмене и шпионаже, Александр Куранов, как и его коллеги, находился в «группе риска», потому что учёный занимался международным научным сотрудничеством.

В группе риска по статье о госизмене все, кто оперируют информацией и контактируют с зарубежными организациями и коллегами. По статистике профессий всех осуждённых по 275-й статье, учёные находятся на втором месте после военных. То, что с 2012 года в пять раз выросло и число дел о государственной измене, и число учёных, уезжающих из России, вероятно, не совпадение. Иван Павлов адвокат адвокат

Как сообщил NEWS.ru представитель научной отрасли, знакомый со спецификой работы учёных, сегодня, в отличие от 1990-х годов, государство возвращает контроль над исследованиями и их результатами, причём делает это «довольно странно», когда «финансирование по-прежнему недостаточное, а контроль уже сильный».

Учёным совершенно необоснованно предъявляют обвинения по статье УК «Государственная измена». Как правило, такая уголовно-правовая квалификация их деяний неверная, потому что если учёный так не любит свою страну, то он может спокойно уехать и наносить ей ущерб за границей. Он же не идиот, чтобы подпиливать стойку крыши, которая на него упадёт и раздавит. Скорее, некоторым учёным можно инкриминировать статью УК «Разглашение государственной тайны», если они случайно или умышленно рассказали или показали кому-то что-то, чего не следовало, — сообщил источник.

Министерство обороны РФ