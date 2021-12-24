ТВ-программа на Новый год: что посмотреть всей семьёй

В каждой стране праздник отмечают по-своему. В Китае проходят театрализованные шествия с петардами, фейерверками и знаменитым танцем дракона. В Бразилии люди надевают белую одежду и участвуют в праздничном карнавале. У нас в стране другие традиции. Даже если люди и выходят на улицу, то на праздничных гуляниях у ёлки не задерживаются. Климат не тот. В Новый год во многих семьях принято смотреть телевизор. Расскажем о самом интересном в программе телепередач на Новый год.

ТВ-программа на Новый год — 2022

31 декабря в большинстве семей телевизор не выключают, даже готовят под его аккомпанемент. Что смотреть на Новый год в 2022-м? По главному каналу покажут традиционные фильмы, на которых выросло несколько поколений россиян: «Джентльмены удачи», всем знакомая «Ирония судьбы...». Кроме этого будут романтические истории: «Любовь и голуби», «Девчата».

ТВ-программа на Новый год-2022 Кадр из фильма «Любовь и голуби»

Что смотреть на Первом канале в новогоднюю ночь? После боя курантов покажут искромётное шоу. Зрителей порадуют юморист Максим Галкин, блистательный Иван Ургант, элегантная и мудрая Лариса Гузеева, а также много других звёзд. Поэтому не пропустите, равно в 12:00 подключайтесь к «Новогодней ночи на Первом».

Поклонников второго канала («Россия 1») тоже ждёт много интересного. Садитесь за праздничный стол и наслаждайтесь передачей «Новогодний голубой огонёк». Телевизор можно не выключать всю ночь, ведь затем вас ждет «Новогодний парад звёзд», где будут петь лучшие голоса России: Лев Лещенко, София Ротару, Николай Басков. Будут и другие не менее известные певцы.

Программа телепередач на Новый год Vadim Tarakanov/Global Look Press

Между каналами разгорится нешуточная конкуренция. Каждый захочет порадовать зрителя праздничными шоу. Поэтому время от времени переключайте телевизор, например на канал ТНТ. В эфире вас ждут популярные сериалы и новые выпуски любимых передач «Где логика?» и Comedy Club.

Если надоели шоу, обратите внимание на канал «Пятница». Вы сможете предаться ностальгии и посмотреть старые фильмы: «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию». Вам точно не придётся скучать в новогоднюю ночь.

Программа телепередач на Новый год для детей

Смотреть на Новый год телевизор желают не только взрослые. За столом собирается вся семья. Чем развлечь малышей? Подключайтесь к каналу «Карусель». Детей порадуют новогодние серии «Смешариков», развлекательные концерты и телевизионное шоу «Лучше всех!» от ведущего Максима Галкина.

С наступающим вас праздником! И волшебной новогодней ночи!

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