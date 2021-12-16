Куда поехать на Новый год — 2022: идеи новогодних каникул в России

Температура за окном всё ниже, новогоднее настроение ближе, а значит самое время определиться с тем, куда поехать на новогодние праздники в 2022 году. Рассказываем, где встретить Рождество и набраться положительный эмоций на предстоящий год. Делимся идеями самых интересных путешествий на Новый год — 2022 для взрослых и детей.

Новый год в России — куда поехать на машине

Если вам наскучили традиционные хождения по гостям, застолья с многочисленными салатами, мандаринами и шампанским, то как вам идея превратить новогодние каникулы в автопутешествие? А почему бы и нет! Достаточно надёжно подготовить свой автомобиль к междугороднему пробегу, устроить интересное и бюджетное путешествие на Новый год.

Путешествие на Новый год по Золотому кольцу России

Путешествие на Новый год по Золотому кольцу позволит вам открыть для себя сказочный мир природы в сочетании с древними белокаменными церквями, монастырями и храмами. Во время поездки вы сможете посетить до восьми городов с богатой историей и культурным наследием, насладиться видами построек на фоне зимнего неба и снежного покрова. Перечислим города по часовой стрелке:

Сергиев Посад

Здесь стоит посетить Троице-Сергиеву лавру с её прекрасными памятниками религиозной архитектуры, местный Музей игрушки. Можно зайти в музей-заповедник, посетить множество церквей, часовен, колоколен, палат и чертогов.

Переславль-Залесский

В городе вы посмотрите величественные здания собора Спаса Преображения, церкви Александра Невского, Горицкого монастыря, можете посетить Музей-усадьбу «Ботик Петра Первого», Музей утюга, Музей паровозов.

Идеи путешествий на новогодние каникулы Konstantin Kokoshkin /Global Look Press

Ростов Великий

Основные достопримечательности — Кремль, церкви Спаса-на-Песках, Толгской Богоматери и Вознесения Господня.

Ярославль

Насладитесь видами на Спасо-Преображенский монастырь, церковь Богоявления, Ильи Пророка и Николы Надеина, есть и менее значимые, но очень красивые церкви.

Кострома

Стоит посмотреть монумент Степану Сусанину, посетить Пожарную каланчу.

Иваново

Здесь туристов ждёт Музей промышленности и искусства, Музей ивановского ситца, Дом-корабль, усадьба Дюрингера и Музей древнерусской семьи.

Суздаль

В городе вы посмотрите Суздальский кремль, Кафедральный собор Рождества Богородицы, Архиерейские палаты и колокольню, Покровский и Спасо-Евфимиев монастырь.

Владимир

Главные достопримечательности — необычайно красивые и ценные памятники белокаменного зодчества, сохранившиеся ещё с домонгольских времен.

Такие новогодние каникулы станут настоящей русской сказкой, в которую приятнее всего погрузиться в атмосфере Рождества. Зима в городах Золотого кольца чудесная — морозы расписывают окна причудливыми узорами, сугробы иногда по пояс, снег приятно хрустит.

Новый год в России — куда поехать pixabay.com

Если думаете, куда поехать отмечать Новый год в России с 31 декабря на 1 января, то в любом из городов Золотого кольца вас гостеприимно встретят, пригласят к накрытому столу и представят развлекательную программу. Стоит только заранее забронировать гостиницу. А наутро можно вновь отправляться в путешествие к следующим достопримечательностям.

Куда поехать на Новый год — 2022 на машине с детьми

Резиденция Деда Мороза

За новогодними чудесами для детей непременно стоит поехать в Великий Устюг. На новогодние каникулы — 2022 продаётся множество туров в этот город, но лучше всего отправиться своей семьёй на машине. Величественный сосновый бор, в котором расположена резиденция главного «дедушки» страны, находится в 13 км от города.

Дети и взрослые, которые оказываются здесь, испытывают одинаковые чувства восторга, погружаясь в волшебную сказку. Продуманные до мелочей волшебные места позволяют забыть о реальности, суете, обыденности. В резиденции вы сможете побывать в красивом, резном тереме Мороза, Тронном зале с многочисленными новогодними подарками и множестве других необыкновенных комнат.

В это интересное путешествие на Новый год — 2022 обязательно погуляйте по Тропе сказок, посетите домики Лесовичка, Михайло Потапыча, Мудрой Совушки, бабушки Аушки. На территории вы увидите Волшебный колодец, погреетесь у костра вместе с 12 братьями-месяцами. На новогодние каникулы в резиденции предусмотрены игровые программы, весёлые катания на санях, работают аттракционы.

Целебный сосновый воздух станет полезным дополнением к отдыху. Семьям с детьми непременно стоит побывать в этой чудесной сказке и набраться положительных эмоций!

Путешествие на Новый год vk.com/dedmoroz

Родина Снегурочки

Продолжая бюджетное путешествие на Новый год с детьми, стоит посетить и дом Снегурочки. В 605 километрах от резиденции Деда Мороза в городе Костроме находится названная вотчина его внучки. Путешествие сюда на Новый год — 2022 будет не менее интересным. В окрестностях Костромы — на реке Мера и на территории имения А. Н. Островского Щелыково — снимался знаменитый фильм-сказка «Снегурочка». После съёмок декорации перевезли в Кострому и установили в парке «Берендеевка».

Здесь вместе с детьми вы сможете погрузиться в сказочную атмосферу, полюбоваться на расписной деревянный теремок с красивыми резными наличниками, ажурными балконами и крылечками, погулять по волшебному двору, насладиться русской кухней в ресторане «Метелица». На территории находится маленькая звонница, качели в виде русской ложки, огромный валун с изображением развилки, прямо как в сказке.

Экскурсии по Терему проводятся каждый час. Вместе с радушной Хозяйкой вы пройдётесь по залам, познакомитесь с чудесами, мифами и легендами, посмотрите поделки талантливых детей. Отдельный восторг у детей вызывает Ледяная комната с потрясающим интерьером изо льда.

Куда поехать на Новый год - 2022 с детьми vk.com/snegurochka44

Кроме терема Снегурочки в Костроме можно посмотреть и другие достопримечательности — Ипатьевский монастырь, Торговые ряды, Пожарная каланчу и городские музеи.

К Бабе-яге

Куда ещё можно поехать на новогодние каникулы с детьми? Продолжая тему сказок, отметим ещё одно чудесное место. В Ярославской области в 160 км от города находится небольшое село Кукобой. В 2004 году село было объявлено родиной Бабы-яги.

Изба Бабы-яги вращается вокруг своей оси, словно настоящая. В ней живёт настоящая Баба-яга, но, в отличие от сказочной, она добрая и приветливая и даже угощает гостей собственной выпечкой. Для детей Хозяйка избы в своих владениях вместе с Лешим устраивает праздничную программу. На территории находится лесная резиденция ярославского медведя, так называемый Медвежий угол, где обитает дружелюбный и гостеприимный Михайло Потапыч.

В новогодние каникулы погода здесь достаточно комфортная для прогулок и экскурсий. Температура держится на уровне от −1 до −10 градусов, часто выпадает снег. Взрослым в селе Кукобой непременно понравится храм Спаса Нерукотворного Образа, дом Л. А. Костицына, прославившегося на всю округу мастерством резьбы по дереву, здание школы в Кукобое, построенное в начале XX века, в нём находится школьный музей, святой источник с целебной водой, который находится в сосновом парке и очень популярен у местных жителей и туристов.

Туры на новогодние каникулы — 2022

Куда можно съездить на новогодние каникулы недорого? Зимние праздничные дни — это возможность поехать всей семьёй в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Калининград , города Черноморского побережья или Крыма, другие красивые места России, которые в это время становятся волшебными и сверкают разноцветными гирляндами.

Агентства предлагают многочисленные новогодние туры по России, выбирайте направление по своим предпочтениям и бюджету. Это может быть экскурсия по достопримечательностям одного города, тур по нескольким городам или горнолыжный курорт. Об отдыхе в горах стоит рассказать отдельно.

Интересное путешествие на Новый год - 2022 Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Куда поехать в Новый год — 2022 на горнолыжный курорт

Для любителей спорта и активного отдыха лучшей идеей путешествия на Новый год — 2022 будет поездка на горнолыжный курорт. В России есть безграничные возможности для зимнего отдыха в горах — более 150 курортов. Расскажем о нескольких самых посещаемых — с крутыми канатными дорогами, отличными трассами для фрирайда, с возможностью активно отдохнуть с детьми.

«Роза Хутор»

Отвечая на вопрос, куда можно поехать на новогодние праздники, каждый любитель активного отдыха в России ответит — Сочи. Уникальный климат создает здесь лучшие условия для катания на лыжах и сноуборде. Средняя температура — около 0 градусов. Насыщенный влагой морской воздух прекрасно конденсируется в лёгкий, влажный снег, что обеспечивает отличное скольжение. А если вам наскучат горы, внизу находится море, пальмы и тёплый, характерный для весны воздух.

Разместиться в «Роза Хуторе» можно в 3* до 5* отелях или апартаментах. Подниматься в горы можно на 26 подъёмниках: гондольного типа, кресельные, бугельные и конвейерные. В пунктах проката можно взять горные лыжи, лыжи для фрирайда, сноуборды. Кроме спортивных объектов и пунктов проката, на территории комплекса расположен каток с искусственным льдом, есть детские площадки, инструкторская служба, кафе, магазины, автостоянки.

Бобровый лог

Место, куда можно съездить на новогодние каникулы как новичкам горнолыжного спорта, так и опытным фрирайдерам. Бобровый лог — крупный спортивно-развлекательный комплекс в Красноярске. Горы здесь не очень высокие, но профессионалы тоже любят здесь кататься, а освещение позволяет проводить международные соревнования.

В горы поднимаются два кресельных подъёмника и один бугельный. Между двумя горами протянута ещё одна бугельная дорога. Курорт располагается практически в черте города Красноярска, поэтому поселиться можно как в отелях, так и в частном секторе.

Бюджетное путешествие на Новый год с детьми vk.com/bobrovylog

«Сорочаны»

Горнолыжный курорт «Сорочаны» находится в Подмосковье. Не очень сложные трассы отлично подходят для новичков, опытных спортсменов здесь привлекают ночные катания, до 2-3 часов ночи. Среди всех подмосковных горнолыжных курортов этот, пожалуй, самый разнообразный.

Жители Москвы и Подмосковья прекрасно знают, куда можно поехать на новогодние праздники с детьми. С «Сорочанах» есть несколько детских трасс (учебные, лёгкие, средние), а также тюбинг с арендованными ватрушками, классические ледяные горки. Уставших от катания детей есть чем занять — работает игровая комната, танкодром. Поесть можно в одном из трёх кафе.

Посетителей привлекает крытый комплекс, есть много лавочек, на которых можно переодеться или просто отдохнуть. Есть прокат оборудования, магазин и столовая. Приезжие издалека или те, кто приезжает с ночёвкой, могут поселиться в соседних посёлках Курово, Шустино и Ильинский, где есть несколько отелей и апартаментов.

Игора

Курорт расположен вблизи Санкт-Петербурга в посёлке Орехово. Многие гости Северной столицы предпочитают совместить культурную программу с активным зимним отдыхом. В Игору едут, чтобы покататься на самых длинных склонах с друзьями или спокойно провести время с семьёй. Здесь самый большой перепад высот в Ленинградской области, а сложность трасс подходит всем категориям горнолыжников.

Кроме горнолыжных трасс на территории курорта есть ледовый дворец, плавательный комплекс, мотокросс, тренажёрный зал. Для любителей релакса работает спа-комплекс. Разместиться можно в номерах отеля, уютных домиках, апартаментах. Если хотите поселиться недорого, можно поехать в коттеджный комплекс недалеко от территории курорта и отлично провести новогодние каникулы. Ну а в самом Санкт-Петербурге можно найти жильё на любой вкус и бюджет.

Большой Вудъявр

BigWood — самая высокогорная база отдыха в северо-западной части России. На этот курорт туристов привлекает разнообразная спортивная инфраструктура комплекса и красивые виды. Есть трассы для начинающих спортсменов и для любителей экстремального спуска. Всего на территории курорта 35 трасс. Организовываются снегоходные туры, есть трасса для тюбинга.

На территории есть несколько магазинов и кафе, прокат снаряжения. Для родителей работает бесплатная детская комната, где можно оставить ребёнка. Инфраструктура позволяет в любое время суток найти ночлег — работают несколько гостиниц и баз отдыха.

Каким бы ни было путешествие на Новый год — 2022, главное выбрать направление, которое будет соответствовать желаниям всех членов семьи. За 10 дней новогодних каникул можно позволить себе посетить несколько мест — и на лыжах покататься, и по сказочно красивым городам поездить на своей машине или с экскурсией. Выбирайте вместе, куда поехать на Новый год. Не так важно, недорого или с размахом будет новогоднее путешествие, главное — душевно отдохнуть и набраться положительных эмоций.

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