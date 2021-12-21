Что приготовить к новогоднему столу: рецепты простых праздничных блюд

До праздника осталось чуть больше недели. Пора составлять торжественное меню и начинать покупать продукты. Расскажем, что приготовить на Новый год — 2022, поделимся рецептами самых вкусных и красивых кушаний.

Какие блюда приготовить на Новый год

Любая хозяйка хочет удивить гостей своим мастерством. Что приготовить на Новый год к праздничному столу? Ведь угощение, как и ёлка, обязательная часть праздника. Кроме качества еды нужно учитывать пожелания покровителя года. Астрологи считают, что в этом случае вас будут ожидать только радостные события.

Что же можно приготовить на Новый 2022 год Тигра? Как известно, символ праздника — хищник, поэтому прекрасно подойдут все мясные блюда. С другой стороны, в естественной среде обитания много животных не поймаешь. Поэтому в рацион входят зелень, фрукты и овощи. Значит, без любимых салатов не обойтись.

Какой салат приготовить на Новый год

В каждой семье есть свой набор любимых рецептов. Но привычные блюда надоедают, а праздник — прекрасный повод проявить выдумку и фантазию. Что вкусного приготовить на Новый год? Предлагаем вашему вниманию салаты, которые не только очень аппетитные, но и соответствуют атмосфере волшебного праздника.

Салат «Новогодний шар»

Благодаря своему оформлению это блюдо заинтересует и детей, и взрослых. У него приятный вкус с пикантной ноткой.

Что вкусного приготовить на Новый год iamcook.ru

Ингредиенты: Ветчина — 120 г.

Сыр твёрдый — 70 г.

Чеснок — 1 зубчик.

Орехи грецкие — 50 г.

Яйцо — 3 шт.

Груша — 1 шт.

Майонез — 4 столовые ложки.

Зелень — 15 г.

Гранат — 0,5 шт.

Соль — 2 г.

Перец чёрный молотый — 2 г. Инструкция по приготовлению: Чтобы сделать основу салата, нарежьте мелкими кубиками ветчину, потрите сыр и нарежьте грушу кусочками. Всё выложите на блюдо и перемешайте. Затем сварите вкрутую яйца. Остудите и уберите скорлупу. У двух яиц отделите белки от желтков и переложите в отдельную миску. Остальное порежьте и добавьте в салат. Измельчите орехи, зелень и чеснок, выложите в блюдо. Добавьте майонез, соль и перец по вкусу. Все компоненты хорошо перемешайте. Возьмите нарядную тарелку и выложите весь салат горкой. Намочите руки и слепите шар. Сверху намажьте майонезом. Потрите оставшийся белок от двух яиц и выложите сверху на шар. Украсьте зёрнами граната. Бывает так, что остаётся мало времени на приготовление еды, но порадовать близких хочется. Что простое приготовить на Новый год из салатов? Поделимся рецептом, который сэкономит ваши силы и не потребует больших трат на продукты. Салат «Мандаринка» Ингредиенты: Крабовые палочки — 150 г.

Морковь — 3 шт.

Яблоко — 2 шт.

Горошек консервированный — 100 г.

Майонез — 4 ложки.

Соль — 2 г.

Зелень — 3 г. Какой салат приготовить на Новый год e-w-e.ru Инструкция по приготовлению: Две моркови, крабовые палочки и варёные яйца нарежьте ломтиками или небольшими кусочками. Добавьте консервированный горошек и майонез, посолите. Выложите на блюдо и придайте круглую форму. Потрите оставшуюся морковь на мелкой тёрке и аккуратно посыпьте салат сверху. Можно добавить веточку зелени.

Что горячее приготовить на Новый год

В любое праздничное меню нужно включить мясные или рыбные блюда. Они украшают стол и наполняют гостиную аппетитными ароматами. Расскажем, что приготовить на Новый год и покажем фото готовых кушаний.

Курица с яблоками

Ингредиенты:

Курица — 1 кг.

Яблоки — 0,5 кг.

Зелень — 3 г.

Соль — 2 г.

Перец чёрный молотый — 2 г.

Масло для жарки — 2 ложки.

Инструкция по приготовлению:

Помойте и обсушите курицу, натрите солью и перцем. Яблоки нарежьте четвертинками. Уложите внутрь курицы кусочки яблок. Примерно половину четвертинок положите на дно формы для запекания, сверху поместите курицу.

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте около 1,5 часа. Каждые 30 минут поливайте птицу выделившимся соком, так она получится более нежной. Чтобы проверить готовность, проколите в районе гузки курицу шпажкой. Если вытекает прозрачный сок, птицу можно доставать из духовки. Украсьте блюдо зеленью и подавайте к столу.

Что простое приготовить на Новый год yankelevitch.ru

Перед праздниками всегда много хлопот. Нужно и дом украсить, и про себя не забыть. Что простое приготовить на Новый год из горячего, если долго стоять у плиты не хочется. Поделимся рецептом вкусного и сытного блюда.

Форель по-шотландски

Ингредиенты:

Форель — 0,5 кг.

Молоко — 150 г.

Мука — 25 г.

Масло для жарки — 2 ложки.

Лимон — 1 долька.

Зелень — 3 г.

Соль — по вкусу.

Перец чёрный молотый — по вкусу.

Инструкция по приготовлению:

Форель разделайте на филе с кожей и рёберными костями. Затем нарежьте рыбу на одинаковые части. В молоко добавьте соль и перец, перемешайте. На 10 минут опустите рыбу в смесь, запанируйте в муке. Жарьте с обеих сторон на сковороде до румяной корочки. Выложите на красивое блюдо, посыпьте зеленью, добавьте дольку лимона.

Помните, что важно не только то, что приготовить на Новый год, но и как встретить праздник. Запаситесь хорошим настроением и дарите радость близким. С наступающим вас Новым годом!

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