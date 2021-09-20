Подарки на Новый год: как быстро и недорого подготовиться к празднику

Рассказываем, как выбрать подарки на Новый год, чтобы впечатлить близких и не разориться, ведь для большинства российских семей этот праздник не только самый долгожданный в году, но и самый затратный. Предлагаем обзор готовых и нескучных идей подарков на Новый год, а также несколько правил, которые помогут сделать подготовку к празднику приятной.

Пять правил выбора новогодних подарков

Подарки на Новый год unsplash.com

Пишем два списка. В первом списке будут люди, которых хотим (или нужно) поздравить и подарить презент: родные, близкие, друзья, значимые люди. Второй список будет резервным — здесь пишем список нейтральных и недорогих подарков, чтобы не попасть в неудобное положение, если вдруг вас неожиданно пришли поздравить соседи или позвали в гости 1 января. Нестрашно, если какие-то из этих покупок останутся не подаренными. 8 Марта и 23 Февраля никто не отменяет, да и новогоднюю шоколадку вы можете съесть сами. Определяем бюджет. Рассчитайте примерную сумму, которую готовы потратить. Это важно, иначе можно остаться с кучей подарков для близких, которых хотели удивить, но без новогоднего стола. Тогда гости точно удивятся, но вряд ли это будет приятным удивлением. Стоимость каждого презента должна быть адекватна вашим финансовым возможностям. Начинаем закупать подарки на Новый год заранее (можно начинать уже в ноябре), и заканчиваем покупку за 2-3 недели до праздника. Тогда вы неторопливо и осознанно купите всё необходимое, без спешки, завышенной стоимости товаров и столпотворений покупателей в торговых центрах. Не тратьтесь на ненужные безделушки. Даже если вы выбираете сувенир в дополнение к основному подарку на Новый год, пусть он будет практичным — шоколад, полотенце, косметическое средство, ёлочная игрушка, календарь на год и т. д. Мало кому нужны свечи, статуэтки, фигурки с восточной символикой, магнитики на холодильник. Закупите упаковочный материал. Не стоит упаковывать все подарки на Новый 2022 год в магазине. Во-первых, это выйдет дороже. Во-вторых, вы можете захотеть что-то переложить, или нужно будет быстро собрать подарок перед неожиданным приходом гостей.

Идеи подарков на Новый год

Идеи подарков на Новый год unsplash.com

Интеллектуальные

Какой подарок выбрать интеллектуалу? Это может быть книга, энциклопедия, подписка на печатное издание, художественный альбом — хороший подарок, но если вы знаете об интересах человека. Также смогут подойти универсальные варианты — ежедневник, органайзер, настольная игра для компании, лотерейные билеты, хорошая ручка в упаковке.

Косметические средства

Можно купить готовые косметические наборы или собрать подарок самому из нескольких средств, учитывая пол, возраст, возможные предпочтения. Например, в подарок маме на Новый год можно подарить набор кремов хорошей фирмы, мужу/жене, парню или девушке на Новый год в подарок будет актуален любимый парфюм. Также купите несколько универсальных косметических средств в виде геля для душа, кремов, масок, пены/соли для ванны, диффузоров для ароматизации воздуха — это выйдет недорого, зато вы сможете быстро упаковать подарок, если вдруг забыли кого-то включить в свой план.

Провизия

Будет неплохо заранее запастись коробками конфет, хорошим шоколадом, вином и шампанским, подарочными наборами сухофруктов. Такие символические презенты не несут смысловой нагрузки — можно подарить такой подарок на Новый год маме, тёще, подруге/другу, врачу, учителю, коллеге. Если хотите удивить человека, то закажите готовый букет из орехов, фруктов или сладостей. Если вы творческий человек, то такой подарок на Новый год можно сделать своими руками.

Практичные

К таким подаркам относят домашний текстиль (полотенца, постельное бельё, плед, пижама, тапочки и т. д.), также можно подарить посуду и другую кухонную утварь, зонт, ланч-бокс, красивый шарф, товары для бани/сауны, часы, будильник, органайзер для хранения мелочей, аксессуары для автомобиля.

Романтические

Эта категория презентов касается не только вторых половинок. Романтичной натурой может оказаться коллега по работе, мама, тёща, свекровь, подруга. Какие подарки на Новый год в романтическом стиле можно подарить: гирлянды, проекторы, светильники, украшения, тематические наборы с цветами и сладостями, вазы, сувенирное мыло, фоторамки.

Развивающие

Для взрослого человека это может быть спортивный инвентарь, фитнес-браслет, игры-головоломки. Развивающие подарки детям на Новый год купить в магазине или заказать на доставку не составит труда — выбор от недорогих пазлов до больших музыкальных игрушек.

Сувениры

Мы уже говорили о том, что не стоит дарить ненужные вещи, которым обладатель не найдёт применения. Но сувениры могут быть разными. В студиях фотопечати можно заказать тематические сувениры, например, футболку, часы, пазл или подушку с фотографией семьи. Такой сувенир останется в пользовании и памяти надолго.

Личные

Такие подарки делаются внутри семьи. Например, вы знаете, что человек долго о чём-то мечтает, но сам себе до сих пор этого не купил, считая это не столь необходимым и жалея на это средств. Тогда вы можете закрыть этот вопрос и, сделав такой презент, получить от близкого человека приятные эмоции и благодарность.

Подарки детям на Новый год

Подарки детям на Новый год Oleksiy Maksymenko/imageBROKER.com/Global Look Press

Рассмотрим, какие подарки на Новый год дарить детям разных возрастов.

От рождения до трёх лет

Малышам первого года жизни чаще всего дарят практичные или символические подарки, так как в этом возрасте ещё нет понимания праздника. Это может быть красивая погремушка, прорезыватель для зубов, простая развивающая игрушка или что-то из одежды. С одного до трёх лет подойдут музыкальные развивающие игрушки, музыкальные книжки, конструкторы с крупными деталями, мягкие игрушки, цветные пирамиды и т. д.

С трёх до пяти лет

Дети будут в восторге от железной дороги или скоростной автотрассы, с удовольствием рисуют в журналах-раскрасках, лепят из пластилина, теста, кинетического песка, складывают пазлы, играют в сюжетные игры (врач, строитель, полицейский, парикмахер).

С пяти до семи лет

В этом возрасте у детей, как правило, есть любимые персонажи, герои мультфильмов. Они будут рады получить оригинальный подарок на Новый год в виде предмета с любимым героем. Можно дарить разнообразные конструкторы и пазлы из мелких деталей, книги для дошкольников, наборы для раскрашивания и рукоделия, куклы, машинки, трансформеры.

С семи до десяти лет

Можно подарить тематические наборы Lego, настольные игры, игрушки на радиоуправлении, креативные наборы для научных опытов, наборы для творчества, для создания украшений, интересные приключенческие или фантастические книги по возрасту,

С десяти лет и старше

Какие подарки на Новый год стоит дарить взрослому ребёнку? Здесь стоит отталкиваться от интересов и желаний. Творческим личностям можно выбрать подарок среди разнообразных наборов для рисования, росписи, плетения, аппликации. Можно подарить сертификат в батутный центр или билет на мастер-класс в сфере, близкой ребёнку по интересам. Мальчикам этого возраста можно дарить спортивный инвентарь, девочкам украшения и детскую косметику.

Какой подарок выбрать любимому человеку

Оригинальный подарок на Новый год imageproduction international/imageBROKER.com/Global Look Press

Как выбирать подарки на Новый год — 2021/2022 для любимых? Девушке на Новый год в подарок можно подарить сертификат в любимый бутик одежды, в магазин косметики, в салон красоты и спа, авторское украшение, органическую косметику, красивую столовую посуду, парфюмерию по вкусу, красиво оформленные сладости, цветы.

Подарок мужчине на Новый год, как правило, выбрать сложнее. Главный критерий выбора — мужчина должен найти презенту практическое применение, иначе ваш подарок окажется забытой и ненужной вещью. Полезными могут быть инструменты для домашних работ, приборы для ухода за собой (триммер, хороший станок, машинка для стрижки), спортивный инвентарь, если это для него актуально.

Можно подарить в подарок парню на Новый год атрибут его хобби (охота, рыбалка, футбол), аксессуар для телефона, ПК или в автомобиль, настольную игру (набор для игры в покер, настольный футбол или хоккей, набор для игры «Мафия»), квадрокоптер, именной халат, парфюм, уходовую косметику для мужчин.

Подарки на Новый год своими руками

Подарки на Новый год своими руками unsplash.com

Если вы хотите по-настоящему удивить человека, то можно преподнести ему эксклюзивный презент, сделанный собственноручно. И совершенно не обязательно уметь шить, вязать и делать букеты, хотя такие подарки тоже отличный вариант. Но если вы не умеете рукодельничать, то можно, например, в подарок своей девушке или парню на Новый год преподнести баночку с лучшими воспоминаниями. На небольших листочках бумаги нужно записать самые приятные воспоминания, связанные с получателем, затем свернуть каждый из них и сложить в красивую баночку .

Также собственными руками можно сложить в коробку набор из отдельно подобранных аксессуаров. Например, зимний набор с перчатками, шарфом, новогодними носками, кружкой, чаем, кофе, сухофруктами.

Своими руками также можно завернуть полотенце в виде какого-нибудь милого зверя, сделать украшение на ёлку, новогодний подсвечник, мыло ручной работы, собрать сладкие подарки.

Любые подарки на Новый год — 2021/2022, сделанные или купленные с душой, принесут радость не только тому, кто их получает. Подарок, сделанный с любовью, — признак эмпатии. Он даёт возможность подчеркнуть, с каким уважением и участием мы относимся к интересам и предпочтениям другого человека.

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