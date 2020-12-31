Диетологи раскрыли рецепты быстрых и полезных блюд на новогодние каникулы

Новогодние праздники — самые длинные и долгожданные в году. На январских каникулах у россиян наконец есть достаточно времени для того, чтобы отдохнуть, заняться любимыми делами, встретиться с друзьями и уделить внимание родственникам. Однако некоторые домохозяйки из года в год проводят праздники у плиты — хочется и себя различными яствами побаловать и домочадцев с гостями удивить. О том, как сократить время на приготовление блюд и при этом питаться вкусно и полезно NEWS.ru рассказали диетологи.

При составлении здорового и «быстрого» меню на новогодние праздники стоит придерживаться нескольких правил. В первую очередь следует помнить об овощах, которые содержат много клетчатки и помогают усваиваться более калорийным блюдам. Такую рекомендацию в разговоре с NEWS.ru дала диетолог Светлана Титова.

Также советую в новогодние праздники обратить внимание на супы. Они стимулируют выработку желудочного сока, тем самым оказывая положительное воздействие на работу пищеварительной системы. Супы, помимо прочего, восстанавливают перистальтику кишечника, а также насыщают организм необходимой ему жидкостью. Первое блюдо обязательно должно быть в холодильнике в череде новогодних гуляний, так как сроки его хранения больше, чем у праздничных салатов. Кроме того, они прекрасно помогают справляться с похмельем Светлана Титова диетолог диетолог

При этом диетолог рекомендует не смешивать основное блюдо с привычными гарнирами (картофель, крупа, паста). Вместе они крайне тяжело и долго усваиваются, что особенно плохо в период праздничного отдыха с постоянными застольями.

Рыба с апельсинами

Это красивое и вкусное блюдо обогатит организм жирными кислотами, которые отвечают за правильную работу сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта, отмечает Титова. Для него понадобится килограмм красной рыбы (форель, горбуша, сёмга), два апельсина, смесь перцев, приправа «прованские травы», сто грамм йогурта, а также по две столовые ложки горчицы, мёда и соевого соуса.

Противень необходимо выстелить фольгой. На него выложить отчищенный и порезанный кружками апельсин. А на фрукты — рыбу, нарезанную на стейки толщиной примерно три сантиметра. Далее следует приготовить соус — смешать йогурт, горчицу, мёд и соевый соус. Им нужно полить рыбу, а после поперчить, посыпать прованскими травами и поставить в разогретую до 200 градусов духовку на 10-15 минут.

Тушёные кальмары с морковью и луком

Нежное, лёгкое и красочное блюдо не оставит равнодушными любителей морепродуктов, отмечает Титова. Для него понадобится 200 грамм кальмаров, по 100 грамм морковки и лука, а также соль и перец по вкусу.

Морковь следует натереть на средней тёрке. Лук же нужно нарезать полукольцами и пассеровать на разогретой сковороде с маслом в течение одной минуты. Затем необходимо добавить туда морковку, немного воды и подождать три минуты. После в сковороду кладутся нарезанные полукольцами кальмары. Тушить три минуты.

Суп тыквенный с фрикадельками

Paul Williams - Funkystock/imageBROKER.com/Global Look press Paul Williams - Funkystock/imageBROKER.com/Global Look press

Такой суп богат витаминами и минералами за счёт тыквы в составе. При этом блюдо достаточно питательно, так как готовится с добавлением мяса, поясняет Титова.

Для супа понадобится полкило фарша из курицы или индейки, одно яйцо, полкило тыквы, по сто грамм лука и морковки, а также три литра воды.

Воду следует залить в кастрюлю и положить в неё порезанную на небольшие кубики тыкву. Варить 10 минут. Лук необходимо измельчить, морковь натереть на крупной тёрке и пассеровать на масле (желательно рисовом) в течение трёх минут. Затем овощи добавляются к тыкве и варятся пять минут. После содержимое кастрюли нужно пюрировать при помощи погружного блендера. В фарш из куриной грудки добавить яйцо, посолить, поперчить, перемешать и слепить фрикадельки. Последние поместить в суп и варить ещё 10 минут.

Салат Cole Slaw

Этот красочный салат отлично подойдёт к любому основному блюду. А большое количество клетчатки поможет очищению кишечника и подавит чувство голода, поясняет Титова.

Для салата потребуется по 200 грамм белокочанной, краснокочанной капусты, моркови и консервированной кукурузы, а также пучок петрушки, 100 грамм йогурта, по одной столовой ложке дижонской горчицы, яблочного уксуса и мёда.

Капусту необходимо мелко нашинковать и помять руками, зелень порубить, морковь натереть на крупной тёрке, с кукурузы слить воду. Далее все ингредиенты смешиваются. К ним добавляется заправка из йогурта, мёда, уксуса и горчицы.

Супер-цитрус

Этот напиток поможет перевариванию пищи и расщеплению съеденных жиров, поясняет Титова. Для его приготовления понадобится два литра воды, лайм, грейпфрут и пять веточек мяты.

В графин с литром кипятка нужно положить нарезанный тонкими колечками лайм и листики мяты. Затем нужно долить ещё литр воды комнатной температуры и добавить в ёмкость дольки грейпфрута.

Груши, запечённые с творогом

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Мучные и калорийные десерты на новогодних каникулах лучше заменить сладкими фруктами. Они являются отличной альтернативой сахару. А содержащаяся в них клетчатка благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, пояснила в разговоре с NEWS.ru диетолог Нурия Дианова.

На праздники, когда многих так и тянет побаловать себя сладеньким, специалист рекомендует приготовить полезный десерт. Для него понадобятся три груши, несколько бисквитных печеней, 150 грамм творога, 15 грамм мёда, 5 грамм сливочного масла и корица по вкусу.

Груши необходимо разрезать пополам и удалить из них семена. В образовавшиеся углубления следует положить творог, полить его мёдом и посыпать раскрошенным печеньем и корицей. Далее десерт нужно поставить в разогретую до 200 градусов духовку, включить режим гриля и подождать 5-10 минут.

Запечённая курица с айвой

Плоды айвы отличаются сильным и приятным ароматом, их широко используют для изготовления варенья, компотов и консервов. При этом они прекрасно сочетаются с мясными продуктами и привносят новизну в классические блюда.

Выберите курицу среднего размера и хорошо промойте её внутри и снаружи, положите на фольгу. Далее подготовьте маринад — смешайте две столовые ложки горчицы, одну — мёда, полторы чайной ложки соли, сок одного лимона и любые приправы. Этой смесью необходимо натереть курицу со всех сторон, а затем нафаршировать её порезанной на дольки айвой. Тушку заворачиваем в фольгу и ставим в духовку, разогретую до 200 градусов. Через пол часа курицу нужно раскрыть и запекать до готовности. Примерно через 30 минут блюдо должно быть готово. Пока ужин будет готовиться, вы сможете уделить время близким. А на подготовку курицы вам придётся потратить всего лишь 10-15 минут Нурия Дианова диетолог и гастроэнтеролог диетолог и гастроэнтеролог

Правильный глинтвейн

Такой новогодний напиток прекрасно подойдёт людям, которые любят глинтвейн, но не хотят увлекаться алкоголем на праздниках. Он также придётся по вкусу детям, отмечает Дианова.

Для приготовления безалкогольного глинтвейна понадобится 300 грамм синего винограда, литр воды, два яблока, апельсин, мандарин, чайная ложка корицы, две столовые ложки мёда, кусочек имбиря (примерно с палец), немного гвоздики.

В кастрюлю с водой нужно положить виноград, кусочки яблока, нарезанные прямо с кожурой цитрусы, имбирь. Дожидаемся закипания, бросаем специи и выключаем плиту. Через 15 минут напиток следует процедить, при этом отжимая фрукты, а затем добавить мёд. Глинтвейн можно перелить в термос, чтобы он согревал вас на протяжении всего дня, подытожила Дианова.