Россиянам дали дельный совет по экономии на новогоднем столе

Для сохранения значительной части семейного бюджета к Новому году необходимо отказаться от покупки дорожающих к празднику продуктов для новогоднего стола. Такое мнение озвучил руководитель Института современного развития по направлению финансы и экономика Никита Масленников. Он добавил, что эти деньги лучше всего потратить на подарки близким. Об этом сообщает URA.RU.

Люди тратят деньги на традиционные сувениры, главное, чтобы они были полезными. Также на бытовую технику, электротовары, гаджеты, цены на которые в последнее время снизились. Одежда и обувь, которая подорожает после Нового года на 15–25%, тоже пользуется популярностью в качестве новогодних подарков, — отметил Масленников.

Число россиян, которые могут совершить дорогостоящие покупки перед Новым годом всё меньше и меньше, считает эксперт. Главная причина в том, что доходы граждан не растут. По этой причине увеличивается количество людей, которые могут накрыть новогодний стол, но снижается число людей, которые могут позволить купить электронику, поясняет Масленников.

Ранее специалисты университета «Синергия» заявили, что цены на продукты и товары перед Новым годом увеличатся на 3–7%. Речь идёт о самых популярных категориях: мясе, рыбе, молочной продукции, яйцах, овощах и фруктах, сладостях и алкоголе.

Эксперты также называют в числе причин проблемы с поставками из-за пандемии COVID-19, а также предновогодний спрос на продукты. При этом немаловажную роль сыграла инфляция в этом году, которая вместо прогнозируемых 6,2% поднялась до 7,9%.