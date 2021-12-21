Стало известно, что родители чаще всего покупают детям на Новый год

По данным исследования сервиса «Юла», родители чаще всего дарят на Новый год своим детям конструкторы Lego. По данным аналитиков, именно на такие игрушки в ноябре и декабре приходится две трети продаж, пишет «Газета.Ru».

Как выяснили аналитики, в ноябре и декабре на конструкторы приходится 2/3 продаж. Между тем 6% покупателей отдают предпочтение машинкам Hot Wheels, по 5% родителей приобретают кукол L.O.L и Barbie, 3% — роботов-трансформеров, 2% — бластеры Nerf, — пояснили эксперты.

По их данным, в декабре продажи игрушек выросли на 40% по сравнению с началом года. Однако в целом россияне потратили на игрушки в 2021 году на 28% меньше, чем в прошлом. Вместе с этим средний чек на такие подарки вырос больше всего в Челябинске (46%), Екатеринбурге (40%), Новосибирске (36%) и Москве (34%).

Ранее член Гильдии маркетологов России Николас Коро рассказал о самых ожидаемых подарках россиян к Новому году. Ими стали конверты с деньгами, одежда и «наборы здоровья» — дорогие лекарства и антисептики. Эти предметы делят первую строчку рейтинга «вишлиста» россиян. На втором месте парфюмерные товары, на третьем — наборы продуктов. Маркетолог добавил, что в этом Новом году в тренде будут «символьные» подарки. В частности, это предметы и упаковка в виде тигров, а также тигровых расцветок. Он отметил, что в моде славянская и ведическая атрибутика, предметы народных промыслов и лиловый цвет.