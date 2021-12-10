Хозяйкам предложили салат — альтернативу оливье на Новый год

Через три недели хозяйкам предстоит кулинарный марафон — все будут готовить блюда к новогоднему столу. Среди них традиционные салаты, холодец и закуски. Но многим уже приелся оливье. Издание «Главред» предложило прекрасную альтернативу блюду: салат «Грибная поляна». Блюдо получается очень нежным и точно понравится поклонникам грибов и курицы.

Ингредиенты:

2 куриных филе

Большая банка грибов

3 картошки

2 морковки

Лук репчатый — 1 штука

3 яйца

2 солёных огурца

1 свежий огурец

Плавленый сыр

Специи и зелень по вкусу

Как готовить:

Куриное филе хорошо промываем и варим в подсолённой воде. Яйца также отвариваем в течение 10 минут, даём им остыть. Картошка и морковка варятся до готовности. В глубокой миске начинаем собирать салат. Грибы достать из банки и выложить ножками вверх. После этого трём картошку и морковь на крупной тёрке. Морковь выкладываем поверх грибов и смазываем всё аккуратно домашним майонезом, стараясь не сломать грибы.

Далее выкладываем слой картофеля, мелко нарезанный лук, куриное филе, нарезанное на кубики. Все слои смазываем майонезом. На куриное филе выкладываем натёртый на мелкой тёрке плавленый сыр, огурцы и яйца. Немного утрамбовываем всё. Накрываем посуду пищевой плёнкой или тарелкой и отправляем в холодильник на 5 часов. Как только блюдо хорошо пропитается, переворачиваем его на тарелку для подачи и аккуратно украшаем зеленью.

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