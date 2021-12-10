Хозяйкам предложили салат — альтернативу оливье на Новый год

Через три недели хозяйкам предстоит кулинарный марафон — все будут готовить блюда к новогоднему столу. Среди них традиционные салаты, холодец и закуски. Но многим уже приелся оливье. Издание «Главред» предложило прекрасную альтернативу блюду: салат «Грибная поляна». Блюдо получается очень нежным и точно понравится поклонникам грибов и курицы.
Ингредиенты:
- 2 куриных филе
- Большая банка грибов
- 3 картошки
- 2 морковки
- Лук репчатый — 1 штука
- 3 яйца
- 2 солёных огурца
- 1 свежий огурец
- Плавленый сыр
- Специи и зелень по вкусу
Как готовить:
Куриное филе
Далее выкладываем слой картофеля, мелко нарезанный лук, куриное филе, нарезанное на кубики. Все слои смазываем майонезом. На куриное филе выкладываем натёртый на мелкой тёрке плавленый сыр, огурцы и яйца. Немного утрамбовываем всё. Накрываем посуду пищевой плёнкой или тарелкой и отправляем в холодильник на 5 часов. Как только блюдо хорошо пропитается, переворачиваем его на тарелку для подачи и аккуратно украшаем зеленью.
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