Названы блюда новогоднего стола, которые понравятся символу 2022 года Тигру

«ФедералПресс» подобрал блюда для новогоднего стола, которые должны «понравиться» символу грядущего 2022 года: например, «Классический салат с тунцом», «Оливье» и «Гранатовый браслет». В качестве напитков издание рекомендует безалкогольный глинтвейн или домашний лимонад.

В 2022 году на новогоднем столе приветствуются контрастные блюда со светлыми и тёмными полосками. К традиционным блюдам праздничного стола можно добавить необычные закуски и салаты, разнообразить меню десертами и натуральными напитками. Из салатов можно выделить «Классический салат с тунцом», «Гранатовый браслет» с копченной курицей, а также всеми любимое «Оливье». Многие россияне не представляют новогодний стол и без «Селедки под шубой», — сообщает издание.

Среди закусок особенно выделили фаршированные крабовыми палочками кальмары и начинённый сыром фета запечённый картофель. На десерт россиянам посоветовали банановый чизкейк или тирамису. Также россиянам посоветовали не подавать на новогодний стол острые сыры, запечённую рыбу и корейскую кухню, потому что черный водяной Тигр этого не любит.

Ранее диетолог Юлия Сорокина дала советы, как сбросить пару-тройку килограммов лишнего веса за две недели до Нового года. В последнее время считается нормой похудение на два — четыре килограмма в месяц, отметила врач, или до одного килограмма в неделю.