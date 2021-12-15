В чём встречать Новый год-2022, чтобы привлечь удачу

До праздника осталась пара недель. Самое время обдумать все детали и начать подготовку. По мнению астрологов необходимо соблюдать четкие правила. Важно знать, в каких цветах встречать Новый год, как украсить квартиру и что поставить на стол. Разберёмся, как встретить праздник, чтобы привлечь удачу и не прогневать покровителя наступающего года.

В каких цветах встречать Новый год в доме

Каждое животное в китайской мифологии имеет свой характер. Тигр считается повелителем всех зверей. Это мощное, свирепое, но вместе с тем и справедливое животное. Чтобы его задобрить, необходимо знать, какие цвета любит Водяной Тигр и использовать их в убранстве своей квартиры.

Украшаем дом

2022 — год Водяного Тигра, он любит цвета, связанные со своей стихией. Это все оттенки синего и зелёного. Подойдет коричневый, чёрный и песочный цвет. Украшения и элементы декора следует выбирать в данных расцветках.

Праздничную атмосферу в квартире помогут создать аксессуары из натуральных материалов: льняные салфетки, деревянные фигурки и игрушки. Комнаты украсят букеты и венки из пихты, ели, а также сухих цветов и ягод.

Символ года обожает комфорт. Сделайте мягкие зоны с подушками и пледами. При выборе текстиля нужно придерживаться цветов, которые любит Водяной Тигр. Не используйте ткани с контрастными узорами, полосками, иначе вы составите конкуренцию покровителю года.

В каких цветах встречать Новый год Сергей Булкин/NEWS.ru

Конечно, нельзя обойтись без живой елки. Даже если дома нет места для большого дерева, купите хотя бы несколько веток для букета. Водяной Тигр 2022 года любит определенные цвета. Желательно при украшении елки использовать не более двух-трех расцветок. Идеальные сочетания цветов — это голубой и серебристый, синий и золотой. Гирлянд должно быть немного. Обязательно повесьте на дерево фигурку наступающего года.

Накрываем праздничный стол

Больше всего времени и усилий мы тратим на подготовку торжественного застолья. Хочется и гостей удивить и в бюджет уложиться.

Чтобы красиво украсить новогодний стол, не нужно много средств. Тигр не любит вычурности и сложных деталей. Главное, помнить, в каких цветах встречать новый 2022 год. Выбирайте голубые, синие оттенки и минимум декора.

Можно взять бирюзовые салфетки и обычную белую скатерть, с которой хорошо сочетаются любые украшения. Для уюта добавить серебристые или фиолетовые свечи. Букеты из ели с шишками и новогодними игрушками создадут праздничное настроение.

Какие цвета любит Водяной Тигр unsplash.com

Главное украшение стола, конечно, угощение. Что любит Водяной Тигр, то и нужно приготовить. Поэтому основой меню послужат мясные блюда. Но не следует забывать, что в природе он питается и зеленью, ест фрукты, орехи. Дополните стол любимыми салатами.

Тем, кто хочет достичь совершенства, восточные астрологи советуют использовать продукты, которые несут энергию «янь». В отличие от своей противницы «инь», она наполняет человека силой, дает ему храбрость и хорошее настроение. Подойдут имбирь, горчица, перец, лук, сельдерей, все виды мяса.

Правило, в каком цвете встречать Новый год, относится и к посуде. Поэтому подавайте угощения на фиолетовых, бирюзовых или синих блюдах.

В чём встречать год Водяного Тигра

В китайский гороскоп можно верить или нет, но, согласитесь, подбирать определённый новогодний образ очень увлекательно.

Выбираем одежду для всей семьи

В каких цветах встречать Новый 2022 год женщинам? Выбор достаточно широк: нежно-голубой, таинственный фиолетовый, ярко-синий, натуральный зеленый. Не стоит наряжаться в платья с тигриным принтом. Символ года не любит конкурентов.

Водяной Тигр 2022 года любит определенные цвета pexels.com

Предпочтение стоит отдать одежде из натуральных материалов, например, шелка или хлопка. Мало кому удалось погладить настоящего тигра, но бархатистость его шкуры прекрасно перекликается с настоящим бархатом! Поэтому, несмотря на состав ткани, это тоже хороший вариант.

В чём встречать год Водяного Тигра? На праздник можно надеть классическое платье или брючный костюм, шикарный комбинезон, юбку с нарядной блузкой. Главное, поменять свои привычки в одежде. Тигр — смелое животное. Границы смелости могут быть разные: длина мини, глубокие вырезы или необыкновенный покрой платья. Праздничная ночь — идеально подходящее время, чтобы порадовать себя новым образом.

В чём встречать Новый год, если вы стремитесь шагать в ногу со временем? Выбирайте:

бюстье или платье, с открытым плечом;

блузку с вышивкой, тонким кружевом;

вечерний комбинезон с пайетками.

Следующий этап — это подбор украшений и макияжа. Не стоит забывать, какие цвета любит Водяной Тигр. В праздничном облике все должно привлекать удачу. Идеальные тона для макияжа — голубой, синий, бежевый, черный. Не надо наносить «боевую раскраску». В новогоднюю ночь стоит придерживаться естественности во всем. Дополнят облик украшения из платины, серебра или белого золота. Прекрасно, если они с изумрудами, бриллиантами или сапфирами.

В каких цветах встречать новый 2022 год unsplash.com

Обычно мужчины меньше беспокоятся, в каком цвете встречать Новый год. Но для них есть много вариантов: консервативный синий и все его оттенки, коричневый, песочный. Для любителей ярких цветов подойдут бирюзовый, фиолетовый и даже золотой. Из одежды стоит выбрать рубашку и костюм. Праздничный образ дополнят оригинальный галстук или запонки.

В чём встречать Новый год ребёнку? Для детей идеальным решением будут костюмы тигрят или сказочных героев. Не стоит примерять образ другого хищника или его добычи: льва или зайчика, бычка, цыпленка. При соблюдении этих нехитрых условий символ года будет покровительствовать малышу.

Что любит Водяной Тигр

Каждый год несет с собой надежду. Люди верят, что жизнь изменится к лучшему, исполнятся самые заветные мечты. Поэтому они прикладывают все силы к подготовке праздника. Выбирают украшения, цвет, в котором будут встречать Новый год, подарки. Действительно, важна каждая деталь. Но не менее важно, что человек делает после праздника.

Если верить восточному гороскопу, 2022 год будет богат на широкие возможности во многих сферах жизни. Водяной Тигр любит, чтобы люди работали для достижения целей. Сам хищник отличается смелостью и активностью. Поэтому не стоит надеяться, что если вы соблюли правило, в каком цвете встречать Новый год, все произойдет само собой. Мало надеть синее платье или поставить на стол мясное блюдо.

В каких цветах встречать Новый 2022 год unsplash.com

Нужно сосредоточиться на том, чего вы хотите добиться в 2022-м. Составить поэтапный план достижения цели. Например, не мечтать, что доход чудесным образом вырастет, а запланировать курсы повышения квалификации. Расписать, где и за какую сумму пройдёте обучение, указать сроки. Затем подобрать варианты, где вы сможете применить свои знания за более высокую оплату.

Каждый день делайте хотя бы небольшой шаг, который приближает вас к цели. Ведь если вы чего-то сильно хотите и представляете это у себя в голове — значит это реально воплотить в жизни. В следующую новогоднюю ночь вы уже поставите новые цели и посмеетесь над тем, что раньше казалось вам несбыточным. Помните, что все в ваших руках. Желаем вам волшебного праздника и исполнения заветных желаний в новом году!

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