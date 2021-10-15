Цвет Нового года — 2022: украшаем дом, выбираем наряд

В преддверии самого ожидаемого праздника важно продумать всё: чем угощать гостей, как сервировать стол, как украсить дом и ёлку и что надеть в новогоднюю ночь. В статье расскажем о том, какой будет символ нового года и в каких цветах его нужно встречать. Всё о колористике новогоднего праздника читайте в материале NEWS.ru.

Новый год — 2022: под покровительством какого животного и какие цвета будут актуальны

Чтобы подобрать цвета к празднику, нужно знать, какое животное будет покровителем нового 2022 года. Им будет мощный, смелый, мудрый и быстрый зверь — Чёрный (Голубой) Водяной Тигр. Это третий знак из 12-летнего цикла восточного (китайского) календаря животных, который ассоциируется с энергией «ян» и элементом «дерево». Поэтому вместе с Тигром в новом году на нас будут влиять две стихии.

Дерево. Даёт уверенность и стабильность, способствует движению к поставленным целям.

Вода. Смягчает дерево, обволакивая его нежностью. Помогает выражать индивидуальность, способствует совершенствованию своих способностей и раскрытию новых талантов.

Стихии являются дополнением друг друга, заряжают позитивным настроем все зодиакальные знаки. Голубой цвет стихии воды влияет на суровый характер Тигра, смягчая его. Но зверь при этом не становится ласковым котиком, поэтому в новом году следует быть внимательным к новым возможностям, проявлять твёрдость характера и доводить дело до конца.

Тому, кто проявит максимум усилий для достижения своей цели или для изменения своей жизни в лучшую сторону, Тигр вместе с этими стихиями поможет в реализации задуманного как в финансовой сфере, так и в личном плане.

Своевольный и строптивый хозяин наступающего года имеет суровый нрав и завышенные требования к окружающим. Покровитель нового года будет поощрять за мужество, остроту ума, решительность, смелость. Также год будет благоприятен для того, чтобы создавать семью и продолжать род.

Чтобы расположить к себе нового покровителя и получить от него поддержку в новом году, нужно внимательно отнестись к подготовке праздника, в том числе и к колористике. Рассмотрим, в каких цветах встречать год Тигра и какие цвета использовать для украшения дома на Новый год.

Новый год — 2022 какого животного и какие цвета pixabay.com

В каких цветах украсить ёлку и дом на Новый год — 2022

Главному символу новогоднего праздника всегда уделяется особое внимание. Нарядная ёлка создаёт дома праздничную атмосферу и мысленно отправляет в волшебные сказки. Кроме того, согласно древнему восточному учению фэншуй, новогодняя красавица влияет на исполнение желаний в Новом году в зависимости от того, куда её ставят. Узнаем, как и в каких цветах наряжать ёлку к этому Новому году и где разместить главное украшение праздника.

Куда поставить ёлку

Каждый уголок в доме обладает своей энергетикой. Чтобы новогодняя ёлка помогла привлечь в вашу жизнь то, что вы желаете, ставьте её в определённое место:

для привлечения здоровья — центр комнаты, это главное место всей жизненной энергии;

для гармонии в семье — восточная часть комнаты;

для получения общественного признания — южная часть помещения;

для успеха в карьере — северная часть;

для привлечения любви — западная часть комнаты.

Если в вашей комнате слишком мало места, не страшно — можно разместить букет из еловых веток на подоконнике, полке или на праздничном столе.

В каком цвете встречать Новый год — 2022 Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие цвета подойдут для украшения ёлки на Новый год

Если не подбирать цветовую гамму, а просто повесить на новогоднюю красавицу все ёлочные игрушки в доме, что многие и делают, то ёлка получится чересчур нарядной. Вспомним, что наступающему году под покровительством Тигра соответствует умеренность и королевская сдержанность. Рассмотрим, какие цвета на Новый год — 2022 подойдут больше всего для украшения ёлки.

Для начала отметим, что Тигр не любит яркие, вызывающие оттенки, в том числе и классический красный, но любит серебристые и золотистые цвета. На этот Новый год для оформления декора в праздничной комнате и украшения ёлки стоит выбрать два или три гармонирующих между собой цвета. Например, оттенки зелёного/золото/шампань или серебро/голубой/синий — наиболее актуальное сочетание, чтобы встречать год Голубого Водяного Тигра.

Элегантно будет смотреться сочетание жёлтого, коричневого и бежевого. Сочетание бирюза / слоновая кость / серый будет олицетворять спокойствие и нежность. Белый/серебряный/синий — сдержанная классика в оформлении декора.

Основные правила в подборе оттенков — сочетание цветов, имеющих одинаковую глубину и интенсивность. Не нужно пастельные тона разбавлять насыщенными цветами и наоборот. Но главная особенность в подготовке к Новому году — 2022 не столько в том, какие цвета подобрать, сколько в позитивном проявлении творчества и индивидуальности.

Какие цвета в одежде недопустимы на Новый год — 2022

Любители восточных учений уверены, что встреча праздника в определённом цвете одежды принесёт удачу в будущем году. Но некоторые цвета могут и оттолкнуть покровителя. Мы уже говорили, что хозяин года не любит пафос и вычурность.

В образе, даже если он дорогой, не должно быть излишка в украшениях и отделке платья. А вот выбор цветовой палитры обширен, поэтому выбрать цвет для наряда не составит труда. Но перед тем как выбирать, узнайте, в каких цветах Новый год — 2022 встречать не стоит:

одежда агрессивного красного цвета — такой наряд Тигру скорее захочется проглотить, чем приносить ему удачу;

яркие оранжевые оттенки — такие цвета напоминают огонь, что непременно оттолкнет и напугает хищника. Откажитесь также от кислотных жёлтых, розовых, салатовых оттенков;

анималистичные принты — не надевайте одежду с леопардовым, змеиным, зебровым орнаментом, другие пёстрые принты, перья. Несмотря на то что наступающий год пройдёт под покровительством Тигра, отмечать праздник, облачившись в тигровые принты, также не стоит;

экстравагантный, вызывающий наряд, обилие украшений — такой вид суровому хищнику точно придётся не по нраву.

В каких цветах встречать Новый год

Праздничный настрой человека зависит не только от украшенного вокруг него убранства, но и от того, как он выглядит сам. Чтобы чувствовать себя на празднике комфортно и уверенно, нужно продумать образ заранее. Расскажем, какой по фасону и в каких цветах наряд надеть на праздник, чтобы не только сногсшибательно выглядеть, но и привлечь расположение покровителя нового 2022 года, чтобы год прошёл удачно во всех сферах.

Хищник любит спокойствие, умиротворение, проявление мудрости, естественность. А вот фасон платья может быть любым, его можно выбрать самостоятельно, отталкиваясь от того, какой больше подойдёт по фигуре. Ткани лучше выбирать натуральные.

В чём встречать Новый год — 2022 pixabay.com

Отвечая на вопрос, в каком цвете встречать Новый год — 2022, повторим основное правило — больше естественного и сдержанного, меньше яркого и помпезного. Элегантная сдержанность и свобода движений в приоритете.

В этом году рекомендуют подбирать праздничный look в пастельных тонах, также приветствуются золотые и серебристые. Рассмотрим основные цвета и оттенки, которые подойдут для встречи года Тигра:

синие тона — королевский синий цвет является символом изысканности и элегантности;

бирюзовый, изумрудный, нежно-голубой цвет — оптимальный вариант для встречи года Водяного Голубого Тигра;

серый — подчёркивает глубину и благородство образа, для праздника подойдут блестящие ткани серых оттенков;

серебро, золото — такие оттенки наденут те, кто хочет привлечь в свою жизнь финансовое благополучие, богатство и удачу. Одеваясь в эти цвета, будьте аккуратны с аксессуарами, чтобы не перегрузить образ;

оттенки зелёного цвета — символизируют уверенность, спокойствие;

песочный цвет — наряд такого цвета порадует Тигра, символизирует жизнелюбие;

наряд чёрного цвета — вечная классика, подчёркивающая хороший вкус. Богато дополнить чёрную ткань поможет эффектная золотая или серебряная нить;

белый (оттенок кремового, молочного) — символизирует обновление жизни, начало нового отрезка пути;

эффект омбре — не обязательно облачаться только в один цвет, в моделях стиля омбре можно объединить два оттенка — например, чёрный и синий, стальной и бирюзовый, синий и зелёный. Вариантов может быть много, главное, не переборщить с гламуром.

Хорошим вариантом будет короткое или длинное платье в одном из вышеперечисленных оттенков с кружевом. Можно выбрать:

лаконичное чёрное кружевное платье;

чёрное кружево поверх однотонной ткани;

однотонный look, в котором будут сочетаться близкие или полностью одинаковые по тону ткани и кружева.

Создать яркий, запоминающийся и эффектный новогодний вид можно не только при помощи нарядного платья. Комбинезон или стильный костюм в вышеперечисленных допустимых цветах станет отличной альтернативой.

Вариантов и идей для создания новогоднего образа будущий покровитель года предоставляет нам много. Так что, вы уже придумали, в чём будете встречать Новый год — 2022?

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