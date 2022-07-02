«Туту.ру» расследует утечку данных покупателей автобусных билетов «Туту.ру»: при утечке данных с сервиса платежные данные пользователей не пострадали

Фото: Киселев Сергей/АГН «Москва»

Российский сервис онлайн-продажи билетов «Туту.ру» ведет расследование утечки данных из раздела «Автобусы». В пресс-службе платформы заявили, что платежные данные клиентов, маршруты не попали в руки к злоумышленникам, передает РИА Новости. Уточняется, что в слитом хакерами файле было около 2,6 миллиона строк с данными пользователей, это около 1% заказов.

В доступе у хакеров оказалась таблица, содержащая технические данные раздела «Автобусы» сервиса «Туту.ру»... Сейчас компания ведет внутреннее расследование и прорабатывает несколько версий произошедшего. В файле, о котором идет речь, нет платежных данных, пунктов прибытия-отправления, дат заказа. Но есть фамилия и имя, телефон и почта для отправки чека. В настоящее время достоверность данных проверяется, — говорится в сообщении.

В пресс-службе сервиса отметили, что атака, которая произошла днем 2 июля, уже не первая. За последние месяцы было зафиксировано несколько десятков попыток нарушить устойчивость сервиса, все безуспешные, добавили в «Туту.ру».

Ранее появилась информация, что утечка данных пользователей произошла в сервисе доставки еды Delivery Club. В источнике уточнили, что файл с названием part2 содержит 1,2 млн строк кода об адресах пользователей маркетплейса. Позже в пресс-службе эту информацию опровергли.