Второй файл с персональными данными клиентов Delivery Club попал в Сеть

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Cервис доставки еды и продуктов в России Delivery Club

Второй файл, содержащий персональные данные о заказах пользователей сервиса доставки еды Delivery Club, попал в Сеть, сообщил Telegram-канал «Утечки информации». В источнике уточнили, что файл с названием part2 содержит 1,2 млн строк кода об адресах пользователей Delivery.

Итого, сейчас в свободном доступе находится 2,205,685 записей с заказами Delivery Club, — сказано в сообщении.

Первая утечка данных клиентов сервиса Delivery Club произошла в мае. В компании заявили, что в интернете оказались сведения о заказах. В «Роскомсвободе», которая уже подала иск к «Яндекс.Еде» из-за аналогичной утечки, сообщили, что надеются потребовать компенсации и от «зеленой» организации.

1 марта сервис доставки «Яндекс.Еда» сообщил об утечке номеров телефонов клиентов и информации о заказах, причиной назвали недобросовестные действия сотрудника сервиса. В конце месяца в соцсетях появилась ссылка на сайт с размещёнными личными данными пользователей и всей информацией об адресах доставки и суммах платежей. После этого в апреле пользователи сервиса подали коллективный иск: они потребовали компенсации морального вреда в сумме 100 тысяч рублей каждому пострадавшему.