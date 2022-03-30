Клиенты «Яндекс.Еды» подали коллективный иск на компанию за слив данных

Клиенты «Яндекс.Еды» подали коллективный иск на компанию в Замоскворецкий районный суд Москвы из-за утечки персональных данных. Истцы потребовали компенсацию в размере 100 тысяч рублей каждому, пишут «Ведомости».

Как отмечается в исковом заявлении, утечка персональных данных пользователей является нарушением закона «О персональных данных». Интересы заявителей в деле против «Яндекс.Еды» представляет директор по правовым вопросам юридического сервиса Destra Legal Борис Фельдман.

22 марта стало известно, что в Сети появился сайт с картой, на которую нанесены адреса, имена, телефоны и суммы заказов пользователей «Яндекс.Еды» по всей России и за рубежом. Эта информация попала к злоумышленникам после слива, который произошёл в начале месяца.

В Роскомнадзоре сообщили о внесении ресурса с данными утечки из «Яндекс.Еды» в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. Доступ к сайту с личными данными пользователей ограничен.

Руководитель направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрей Арсентьев ранее предупредил, что слитые персональные данные с большой вероятностью будут использоваться мошенниками. Он напомнил, что жертвы инцидента могут обратиться в суд.