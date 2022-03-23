Роскомнадзор ограничил доступ к базе данных с клиентами «Яндекс.Еды»

В Роскомнадзоре сообщили о внесении ресурса с данными утечки из «Яндекс.Еды» в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. Доступ к этому ресурсу ограничен.

22 марта стало известно, что в Сети появился сайт с картой, на которую нанесены адреса, имена, телефоны и суммы заказов пользователей «Яндекс.Еды» по всей России и за рубежом. Эта информация попала к злоумышленникам после слива, который произошёл в начале месяца.

Попадание в открытый доступ персональных данных пользователей сервиса «Яндекс.Еда» угрожает пострадавшим, так как информация может быть использована мошенниками, рассказал NEWS.ru руководитель направления аналитики и спецпроектов InfoWatch (компания Натальи Касперской) Андрей Арсентьев. Он выразил уверенность, что ответственность за нарушения в сфере защиты личных данных следует ужесточить.

Ранее аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сообщил NEWS.ru, что на 100% защитить персональные данные от утечки невозможно ни на персональных устройствах, ни при работе с сервисами и компаниями. В первом случае, отметил IT-эксперт, «слив» происходит из-за нелицензионных, «крякнутых» приложений или ОС, во втором — по вине самих организаций.