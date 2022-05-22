Названо количество попавших в Сеть данных о клиентах доставки еды в России За четыре месяца утекли данные более восьми миллионов клиентов доставки еды в России

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Данные свыше восьми миллионов пользователей сервисов доставки еды оказались в открытом доступе за последние четыре месяца. Самые крупные утечки сведений произошли с февраля по май, сообщает РБК со ссылкой на представителя сервиса DLBI, который отслеживает утечки данных и ведёт мониторинг даркнета. На первом месте по количеству слитых данных находится сервис «Яндекс.Еда».

Компания допустила попадание в Сеть информации более чем о 6,8 млн пользователей. На втором месте по числу утечек компания «Два берега», в Сеть из неё попали данные 780 тысяч пользователей. Третье место досталось сайту hgclub.ru, он принадлежит оператору ресторанных сетей «Росинтер Ресторантс Холдинг» (106 тысяч пользователей). Утечки также произошли у региональных сервисов.

1 марта «Яндекс.Еда» сообщила об утечке номеров телефонов клиентов и информации о заказах, причиной назвали недобросовестные действия сотрудника сервиса. В конце месяца в соцсетях появилась ссылка на сайт с размещёнными личными данными пользователей и всей информацией об адресах доставки и суммах платежей. После чего в апреле пользователи сервиса подали коллективный иск, они требуют компенсации морального вреда в сумме сто тысяч рублей каждому пострадавшему.

Ранее сообщалось, что данные клиентов сервиса Delivery Club утекли в Сеть. В компании заявили, что в интернете оказались сведения о заказах. В организации принесли извинения пользователям и подчеркнули, что банковские данные не попали к злоумышленникам.