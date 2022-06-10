Новой утечки данных компании Delivery Club не было, информация распространенная соцсетями не соответствует действительности, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Там подчеркнули, что утечек не было с мая месяца, а уровень защиты внутренних систем был улучшен.
Новых утечек не было. Эти данные [информация о которых появилась в соцсетях] — часть утечки, которая была обнаружена нашей службой безопасности в конце мая. Delivery Club внедрил комплекс мер по повышению защищенности внутренних систем, — заявили представители компании.