Эксперты рассказали, стоит ли ждать дешёвых туров на Шри-Ланку

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин сообщил NEWS.ru, стоит ли ждать дешёвых туров на Шри-Ланку в ближайшее время. По его словам, пока цены на этом направлении показывают привлекательную динамику. Отели не загружены, а туристов приезжает небольшое количество.

С другой стороны, у России пока не восстановлено регулярное авиасообщение с этим государством. Путешественники смогут добраться до острова только с помощью транзитных рейсов с пересадками. Это увеличивает стоимость поездки. Следовательно, по этому направлению сложно строить ценовые прогнозы, резюмировал Горин. Не исключено, что цена тура не будет отличаться от той, которая была до пандемии.

Эксперт добавил, что цены на туры в Турцию, Арабские Эмираты, Занзибар сейчас, напротив, демократичные. Туда уже летает большее количество прямых рейсов, а спрос пока остаётся достаточно низким. Поэтому надо пользоваться возможностью недорого отдохнуть.

Перед прилётом в любую страну необходимо ПЦР-тестирование, напомнил Горин. К этой реальности уже адаптировались туристы, туроператоры, турагенты. Тест сдаётся перед вылетом и повторно на пятый-седьмой день после прибытия.

Ранее NEWS.ru писал, что Шри-Ланка вновь открыла доступ на остров для иностранных туристов после локдауна, который длился порядка десяти месяцев.