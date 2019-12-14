https://static.news.ru/photo/575f4282-1e70-11ea-84d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Katja Kreder/imageBROKER.com/Global Look Press

Эксперты Ассоциации туроператоров проанализировали цены на пакетные туры с предновогодним вылетом 25–30 декабря. Оказалось, что дешевле всего вдвоём можно встретить Новый год в Турции, Иордании, Бахрейне, Индии и Китае.

Туры на тёплое море на Новый год уже в среднем в 1,5–3 раза дороже, чем заезды в середине декабря, — сообщили в АТОР.

В категории «до 100 тыс. рублей на двоих» все туры оказались распроданы уже к 12 декабря. Имея в распоряжении до 150 тыс. рублей, можно съездить на неделю в Турцию и Иорданию. В категории «до 200 тыс. рублей» остались туры в Индию, Бахрейн, Хайнань, Израиль, Бали и Шри-Ланку. При наличии 300 тыс. рублей можно слетать на Кубу, Ямайку и Танзанию, а также в Тайланд и Вьетнам. Лидером по дороговизне стали Мальдивы со средней ценой 10-дневного новогоднего тура в 782 тыс. рублей на двоих.

Как писал NEWS.ru, большинство пользователей сервиса Aviasales, выбирая внутренние направления на новогодние праздники, отдали предпочтение Москве и Санкт-Петербургу. В лидеры вышли также Краснодар, Уфа и Махачкала. Туристы чаще всего выбирали две даты вылета: 28 и 30 декабря. Продолжительность новогоднего отпуска составила в среднем шесть-семь дней, это меньше, чем в прошлом году.