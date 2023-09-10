Туроператоры назвали особенности системы «все включено» в отелях ОАЭ АТОР: в ОАЭ в отелях «все включено» придется платить за алкоголь

Фото: Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance/Global Look Press

В ОАЭ только треть гостиниц предлагают систему «все включено», сообщает АТОР. По его данным, больше всего подобный сервис встречается в эмиратах Рас-эль-Хайма, Фуджейра, Аджман и в местах размещения, где рядом нет торговых зон и ресторанов.

В АТОР отметили, что в Дубае только каждый десятый отель работает с системой «все включено». В ОАЭ в концепцию этой системы входят завтрак, обед и ужин либо по системе «шведский стол», либо в ресторанах по меню. Также в баре постояльцам могут предложить бесплатные безалкогольные напитки. Однако, в отличии от Турции и Египта, в эмиратских отелях спиртное «рекой не льется», даже если «все включено». Там алкоголь привозной, поэтому недешевый.

Банка пива в гостинице может стоить от десяти долларов, коктейль — от 15 долларов, бокал вина — от 20 долларов, — отмечают туроператоры.

В ряде эмиратов алкоголь в отелях не подают вообще. Это, к примеру, касается Шарджи. Также туроператоры отмечают, что разница в цене в тарифах «только завтрак» и «все включено» может достигать 30-40%.

Ранее в пресс-службе оператора Tez Tour рассказали NEWS.ru, что путевки в турецкие отели с безалкогольным «все включено» могут быть выгоднее обычных туров на 3–5%. Там также отметили, что сами не продают подобные путевки, но могут оценить ситуацию исходя из стоимости алкоголя. В компании также предположили, что на следующий год больше отелей будут предлагать non-alcoholic aIl, но усомнились, что это будет массово.