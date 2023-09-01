Туроператор назвал выгоду безалкогольного «все включено» в Турции Tez Tour: на безалкогольных путевках в Турцию можно сэкономить до 5% цены тура

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Путевки в турецкие отели с безалкогольным «все включено» могут быть выгоднее обычных туров на 3-5%, об этом NEWS.ru рассказали в пресс-службе оператора Tez Tour. Там также отметили, что сами не продают подобные путевки, но могут оценить ситуацию исходя из стоимости алкоголя.

Предположительно, экономия может составить до 3-5%, так как все-таки алкоголь не составляет какую-то значительную часть от стоимости целого тура, куда входит много различных опций. Вполне возможно на следующий год больше отелей будут предлагать non-alcoholic AIl, чтобы немного снизить стоимость тура, но не думаем, что это будет массово, — сказали в компании.

NEWS.ru также сравнил цены на турпакеты оператора ANEX Tour с алкоголем и без при размещении в отеле Grand Cortez Resort & SPA 5*. Стоимость безалкогольных туров в указанный отель на двоих с вылетом 13 сентября на семь ночей начинается от 118 тыс. рублей. Самый доступный тур на те же даты по «алкогольной» программе стоит 126,1 тыс. руб. Цены на туры с вылетом 4 сентября без алкоголя стартуют от 108,9 тыс. руб., с алкоголем — от 116,5 тыс. руб. Таким образом, конкретно на эти безалкогольные туры минимальные цены ниже на 6–7%, чем на алкогольные.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что в РФ начали продаваться путевки в Турцию по системе «все включено без алкоголя». В конце августа глава турецкого туроператора Bentour Дениз Уур рассказывал, что турецкие отельеры, которые в 2023 году уже повысили цены, в 2024 году также поднимут их на 5%. Тогда в качестве одного из вариантов для снижения цен на турпакеты Уур предложил предоставить туристам с детьми выбор между «все включено» с алкоголем и такой же системой без алкоголя. Последний был бы дешевле для туриста, так как сейчас в Турции действуют высокие налоги на спиртные напитки, пояснил Уур.