В Турции ввели безалкогольный all inclusive. Отдых точно станет дешевле? И будет ли востребована такая опция у россиян

Фото: Martin Siepmann/imageBROKER.com/Global Look Press

Ряд российских туроператоров начали продавать путевки в турецкие отели, предлагающие all inclusive (англ. «всё включено») без алкогольных напитков. Некоторые компании утверждают, что такие поездки стоят дешевле, чем путевки по классической системе, со спиртным. NEWS.ru узнал, сколько стоит отдых без алкоголя и будет ли спрос на такие туры.

Что говорят в АТОР

Российские туроператоры в 2023 году начали продавать туры в Турцию с системой «все включено без алкоголя», обратили внимание в Ассоциации туроператоров России (АТОР). При этом там отметили, что Турция не планирует полный отказ от алкоголя в all inclusive, но при наличии запроса в теории отели к такому готовы.

В конце августа глава турецкого туроператора Bentour Дениз Уур в интервью немецкому порталу Fvw рассказывал, что турецкие отельеры, которые в 2023 году уже повысили свои цены, в 2024 году также поднимут их на 5%. Тогда в качестве одного из вариантов для снижения цен на турпакеты Уур предложил разнообразить all inclusive новыми опциями. Например, предлагать туристам с детьми выбор между «все включено» с алкоголем и такой же системой без алкоголя. Вариант «все включено без алкоголя» был бы дешевле для туриста, так как сейчас в Турции высокие налоги на спиртные напитки, пояснил Уур.

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Что говорят в Anex Tour

Российский туроператор Anex Tour заявил, что на сегодняшний день может предложить туристам семь отелей с системой «все включено без алкоголя». Среди них есть халяльные отели без спиртного и с выделенными зонами для раздельного купания женщин и мужчин, а также «светские» отели, которые предлагают безалкогольное «все включено» как опцию. Такие пакеты дешевле на 7–9%.

«Как правило, такие халяль-отели, как Modern Saraylar Hotel или Wome Deluxe Hotel — это средний и выше среднего ценовой сегмент. В то же время, например, отель Grand Cortez Resort & SPA 5* можно отнести к более бюджетному сегменту, при этом он для всех — с опциональной безалкогольной концепцией. Есть и отели [не халяльные], ради экономии предлагающие только безалкогольный отдых с „все включено“», — пояснили в Anex Tour.

Сколько это стоит

NEWS.ru сравнил цены на турпакеты с алкоголем и без в отеле Grand Cortez Resort & SPA 5* — том самом, который предлагает безалкогольный all inclusive в качестве опции. Так, на сайте туроператора ANEX Tour стоимость таких туров в указанный отель на двоих с вылетом 13 сентября на 7 ночей начинается от 118 тыс. рублей. Самый доступный тур на те же даты по «алкогольной» системе стоит 126,1 тыс. руб.

Цены на туры с вылетом 4 сентября без алкоголя стартуют от 108,9 тыс. руб., с алкоголем — от 116,5 тыс. руб. Таким образом, конкретно на эти безалкогольные туры минимальные цены ниже на 6–7%, чем на алкогольные.

Что говорят другие туроператоры

В Pegas Touristik заявили, что у них в ассортименте по Турции есть два отеля, которые предлагают безалкогольный формат «все включено».

В пресс-службе TEZ TOUR сообщили NEWS.ru , что некоторые отели действительно стали стали добавлять такую опцию, но «это не носит массовый характер и в основном встречается в бюджетных отелях». В портфеле самого туроператора есть лишь один отель, работающий по такой системе, что подразумевается самой его концепцией.

«Вполне возможно, на следующий год больше отелей будут предлагать non-alcoholic aIl, чтобы немного снизить стоимость тура, но не думаем, что это будет массово», — отметили в пресс-службе туроператора.

При этом там добавили, что, стоимость безалкогольных туров вряд ли будет сильно ниже, чем у обычных. Максимум — на 3–5%, так как доля алкоголя в стоимости путевки очень незначительна.

Фото: shutterstock.com

Как это комментируют турагенты

Основательница сети турагентств «Бюро путешествий Довголевской» Людмилa Довголевскaя рассказала NEWS.ru, что безалкогольные туры своим клиентам они предлагали всегда. К примеру, в Арабских Эмиратах и раньше было много отелей, работающих по системе «все включено» без алкоголя.

«В Турции их было не так много, и нам, турагентам, было тяжело предложить клиентам халяльный отдых. Сейчас их стало больше, и их стали рекламировать. К тому же увеличилось число осознанных людей, которые хотят жить здоровой, полноценной жизнью, намеренно отказываясь от алкоголя», — пояснила собеседница NEWS.ru.

Довголевская предположила, что все разговоры о том, что туры без алкоголя стоят дешевле, не более чем рекламная уловка. По ее словам, разницы в стоимости как таковой нет, так как «все отели разного уровня».

Тем, кто хочет сэкономить на отдыхе, не обязательно искать безалкогольные туры. Сейчас, по словам Довголевской, цены на отдых в Турции и так вполне привлекательные. Стоимость туров на сентябрь (по сравнению с июлем-августом) уже снизилась на 25–30%, отметила она.

Фото: Martin Siepmann/imageBROKER.com/Global Look Press

На сколько подорожал отдых в Турции

Ранее NEWS.ru писал, что стоимость туров в Турцию достигла максимума с 2001 года. Так, по данным Росстата, в 2001 году она составляла в среднем 11 тыс. руб. и постепенно повышалась вплоть до настоящего времени. В январе 2023-го она достигла 52,1 тыс. руб., в мае выросла с 69 тыс. до 76,2 тыс. руб., а в июне поднялась уже до 81,1 тыс.

Во многом подорожание Турции и других зарубежных направлений обусловлено не повышением цен как таковых, а падением курса рубля к доллару и евро (цены на туры в Турцию привязаны к евро).

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