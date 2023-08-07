Горящие туры уже не те, что раньше: какие скидки остались на август Куда еще можно уехать по горящим путевкам

Фото: Sebastian Barros/Keystone Press Agency/Global Look Press

Туроператоры и гостиницы регулярно предлагают горящие путевки и по России, и в другие страны. Но уже давно туристы почти не встречают скидок в 50% и более, как это было в предыдущие годы. Исчезли ли горящие туры из оборота, на что их заменяют туроператоры, а также где и как еще можно найти хорошие скидки, расскажет NEWS.ru.

Горящие туры или просто маркетинг?

Горящих туров со скидками в 50%, которые до глобальной пандемии коронавируса еще существовали, сейчас уже почти нет, объясняет NEWS.ru вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. Все дело в том, что до 2020-го российские туроператоры часто выкупали в гостиницах так называемые жесткие блоки — определенное количество номеров, которые они обязаны были заселить. Иначе несли финансовую ответственность. Поэтому когда приближался момент заселения, а туристов не хватало, туркомпаниям приходилось «гореть» — то есть рекламировать путевки с бешеными скидками.

Но во время пандемии коронавируса туроператоры сильно поиздержались и стали осторожнее, отмечает Ромашкин. В итоге в подавляющем большинстве начали выкупать в отелях «мягкие блоки». Здесь уже нет такой ответственности по заполняемости. И количество «жестких блоков» неуклонно сокращается. «То есть раньше операторы могли выкупить вдвое больше мест в отелях, чем этого требовал реальный спрос, а сейчас начали выкупать номера точечно», — сказал Ромашкин.

Поэтому и горящих туров уже почти нет либо скидки по ним уже не такие большие.

Фото: Sebastian Barros/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что приходит на смену горящим турам

Формат горящих туров нередко вытесняется обычными небольшими скидками туроператоров и отельеров, когда им надо подстегнуть спрос. Иногда гостиницы и операторы проводят это как акцию, но в большинстве случаев пометок об акции нет.

«Потому что масштабы скидок изменились. К примеру, сначала скинули 3%, а потом — еще 3%. Но для акции это не слишком солидно», — сказал Ромашкин.

Он также пояснил, что еще пять лет назад у туроператоров были достаточно стабильные цены, поэтому «если что-то снижалось», то это выделялось на основном уровне и называлось акцией.

Сейчас же акции уже переходят из ценового формата в содержательный. К примеру, предлагается семь дней прожить в отеле, и тогда восьмой день будет бесплатным. «Или: привези двоих детей, а отдых для третьего будет бесплатным», — приводит пример вице-президент АТОР.

В чем причина сегодняшних скидок и акций

Цены у некоторых отелей и туроператоров меняются по два раза в день, или 60 раз в месяц. Ромашкин поясняет: многими большими отелями управляют автоматизированные системы. Проще говоря, роботы. И они оценивают заполняемость гостиницы на тот или иной период. Если робот понимает, что гостиница заполнена недостаточно и рискует из-за этого «просесть» по прибыли, то он снижает цену. Если же спрос, напротив, высокий, робот может цену поднять. И эти изменения отразятся как на сайте отеля, так и на сайте оператора, продающего путевки в эту гостиницу.

В маленьких отелях регулированием цен занимаются менеджеры. Так как в данном случае работа не автоматизирована, изменение цен происходит реже.

Фото: Eduardo Parra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как ловить скидки у отельеров и туроператоров

Если время терпит, Ромашкин советует отслеживать цены в понравившемся отеле (или на понравившуюся путевку у оператора) в течение трех дней. Если три дня подряд цены не меняются, значит, их регулированием не занимаются и «ловить скидки» почти бесполезно. Если же цена меняется регулярно, можно отследить несколько изменений цены и сделать свой выбор. Но надо помнить — если номер сильно дешевеет день ото дня, его в любой момент может выкупить кто-то другой.

Кроме того, сильные скидки могут произойти при чрезвычайной ситуации в регионе отдыха. К примеру, обстрелы территории Крыма и диверсии там уже и так сбили цены. Другое дело, что отдыхать в таких условиях опасно. Да и риски вовремя не выйти на работу после проведенного «отпуска» из-за перекрытия автомобильного и железнодорожного движения по Керченскому мосту, а также потерять нервы и деньги при попытке найти альтернативное жилье в Крыму или соседней Анапе неуклонно возрастают. Еще один пример ситуации, когда цены сильно упали, — наводнение в Туапсе. Оно, в свою очередь, значительно опустило цены на отдых в Краснодарском крае. Так как дороги до Сочи размыло и туда стало проблематично добираться на личном автомобиле или автобусе.

С заграничными отелями и путевками надо учитывать еще один фактор, говорит Ромашкин. И это — курсы валют. Все номера и авиабилеты туроператоры выкупают за доллары и евро. Соответственно, можно подождать, пока путевка или номер в отеле подешевеют, но за это время могут вырасти курсы валют, и в лучшем случае итоговая цена для туриста не изменится. А в худшем случае отдых подорожает.

Фото: Socrates Baltagiannis/dpa/Global Look Press

Где смотреть горящие путевки

Среди заграничных путевок показательны предложения Coral Travel. К примеру, в Турции тур на семь ночей на двоих с перелетом в один из пятизвездочных отелей в Сиде без скидки стоил 183 тыс. руб., а стал — 166 тыс. руб. Или, например, такое же предложение, но в другом отеле в Белике стоило 393 тыс. руб., а стало — 357 тыс. руб. В Египте же, к примеру, четырехзвездочный отель в Хургаде за неделю отдыха для двоих стоил почти 138 тыс. руб., а стал — 125 тыс. руб. Другие четыре звезды, в Шарм-эль-Шейхе, стоили почти 130 тыс. руб., а стали — 118 тыс. руб.

Подобных предложений в этих и других странах (в ОАЭ, Таиланде, на Мальдивах и т. п.) очень много. Но скидки не уменьшают цены даже на четверть. И, как всегда, здесь очень многое зависит не только от места отдыха, но и от уровня отеля.

Также горящие туры по загранице и России можно смотреть у других туроператоров или на сайтах-агрегаторах. Но на них не всегда виден размер скидки.

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