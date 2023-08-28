Россиянам начали предлагать туры в Турцию с безалкогольным «все включено»

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Российские туроператоры начали предлагать туры в Турцию с безалкогольным «все включено», сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). Однако пока эта опция не является массовой в турецких отелях. По информации организации, такие туры без алкоголя стоят на 7–9% дешевле, чем обычные пакеты «все включено».

В этом году даже в предложениях российских туроператоров по Турции появились отели Антальи и Эгейского побережья, которые предлагают туристам «все включено» без алкоголя, — говорится в сообщении.

АТОР отмечает, что такой вариант «все включено» раньше уже существовал, но для арабского и иранского рынков. В этом году такая опция появилась и для россиян, но не только для тех, кто исповедует ислам, но и для туристов, которые хотят спокойный отдых без вечеринок с шумными компаниями.

Ранее тревел-блогер Евгения Друкер сообщила, что Сочи, Абхазия и Краснодарский край относятся к числу лучших направлений для отпуска в России в бархатный сезон. По ее словам, также можно рассмотреть поездку на Балтийское море, где в начале осени еще сохраняется теплая, комфортная погода. Блогер отметила, что поездка в Грузию в бархатный сезон будет не лучшей идеей, так как перелеты по данному направлению дорогостоящие. Тур в Дагестан, напротив, обойдется туристам дешевле.

До этого вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, что черноморское побережье, в том числе Крым, — это одно из самых недорогих направлений для отдыха, куда можно отправиться в начале осени. Для культурного отдыха наиболее популярными направлениями являются Санкт-Петербург, Москва, Казань и Северный Кавказ.