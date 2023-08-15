Отдых в бархатный сезон в 2023 году: куда лететь, какие цены на Турцию, ОАЭ

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Знаменитый храм Танах Лот, расположенный на берегу моря на острове Бали, Индонезия

Между Россией и Бали 20 сентября открывается прямое авиасообщение. Когда билеты поступят в продажу, путешественники смогут купить путевки у туроператоров. Сколько будет стоить отдых в Индонезии в бархатный сезон и как изменились цены на туры в Турцию, Египет и другие страны?

Сколько стоят путевки в Турцию, Египет, ОАЭ и на Бали

Стоимость недельного отдыха на двоих на Бали этой осенью будет начинаться от 252 тысяч рублей. Авиакомпания «Россия» на настоящий момент не анонсировала даты начала прямых перелетов, добраться на остров можно стыковочными рейсами примерно за 40 часов. Цена билета с тремя пересадками — в Пекине, Сингапуре и Джакарте — на конец сентября составляет около 46 тысяч рублей.

Из заграничных направлений фаворитом на август — октябрь у россиян остается Турция. Эксперт по туризму Антон Тримайлов заявил порталу v1.ru, что на фоне высокого заработка в первые месяцы лета некоторые отели понизили цену на туры в бархатный сезон.

«В августе у Турции есть некое сезонное снижение цен, да и некоторые отели в силу возможностей подкорректировали цены. Но надо учитывать, что один и тот же отель при вылете из разных городов может стоить совершенно по-разному. С вылетом из Москвы в Турцию на двоих можно отправиться за 80–90 тысяч, но есть нюанс: отель будет самый простой, три звезды, третья линия, очень ограниченное питание, маленький бассейн и территория, номера „подусталые“», — рассказал эксперт.

Тур в Объединенные Арабские Эмираты на 10 ночей с вылетом на конец августа можно купить в районе 110 тысяч рублей на двоих с завтраком в трехзвездочном отеле, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Десятидневное пребывание в пятизвездочном отеле в Египте обойдется россиянам в 257 тысяч рублей. Цены на тур на двоих в Грецию в трехзвезочный отель с включенным завтраком на 10 дней в конце августа начинаются от 288 тысяч рублей.

Сколько стоят путевки в Таиланд, Вьетнам и на Шри-Ланку

По данным АТОР, самым бюджетным азиатским направлением в августе остается Таиланд, где стоимость проживания в трехзвездочном отеле на двоих на 11 ночей начинается от 164 тысяч рублей. Большим спросом пользуются туры на курорты Шри-Ланки. Так, путевка на 11 ночей в августе в двухзвездочный отель на двоих стоит 158 тысяч рублей, недельный отдых в пятизвездочном отеле обойдется минимум в 183 тысячи рублей на двоих.

С 15 августа россияне могут находиться во Вьетнаме без виз 45 дней. Турфирмы предлагают путевки в Нячанг и Фантьет с вылетом из Казахстана и Узбекистана. Купить тур во Вьетнам на двоих на восемь ночей можно от 143 тысяч рублей.

В 2023 году россияне стали чаще ездить отдых в Малайзию. Недельный тур в Куала-Лумпур на двоих в трехзвездочный отель обойдется примерно в 272 тысячи рублей, в пятизвездочный — в чуть более чем 307 тысяч рублей. Генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян заявил, что в сентябре цены на популярные направления упадут на 10–15%.

«Летние направления в сентябре еще продолжат функционировать с ценами чуть ниже, чем в августе, на 10–15%, больше они не опустятся. Переходным периодом являются ноябрьские праздники, здесь в полную меру вступают в силу зимние направления. Это Куба, идет речь о возобновлении рейсов в Таиланд, возможно, мы увидим большее количество направлений в ЮВА, а Шри-Ланка с Гоа будут конкурировать за бюджетного туриста. Для пляжных направлений есть надежда, что Египет позволит отдохнуть тем, кто не смог отдохнуть летом в дорогой Турции», — объяснил он порталу BFM.

Где самый дешевый отдых в конце августа

Минимальная стоимость установлена на отдых в Абхазию — самый дешевый тур на 10 ночей с перелетом стоит около 66 тысяч рублей на двоих. Цены на путевки в курортные поселки Сочи стартуют от 71 тысячи рублей.

В Геленджик наиболее бюджетный тур на двоих можно купить за 78 тысяч рублей. В Анапе в конце августа стоимость 10-дневного отдыха на двух человек обойдется минимум в 81,5 тысячи рублей.

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