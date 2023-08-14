Туроператор заявил о подорожании заграничных туров из-за ослабления рубля

Фото: Carola Frentzen/dpa/Global Look Press

Туры за рубеж подорожают в связи с ослаблением рубля, теперь стартовая цена поездки составит 160 тыс. рублей, рассказал NEWS.ru генеральный директор одного из туроператоров Артур Мурадян. По его словам, стоимость перевозки составит 70% от этой цены.

В связи с ослаблением рубля, туры за рубеж действительно подорожают. Сумма в 160 тыс. рублей сейчас будет стартовой. Важно понимать, что на сегодняшний момент 70% от этой цены — это стоимость перевозки и речь идет только о пляжных, заграничных направлениях. Поездка в Турцию, например, составит примерно 250 тыс. рублей на 10 дней, — рассказал Мурадян.

Эксперт отметил, что в связи с ростом курса валют тренд на путешествия за границу ослабевает. Многие российские туристы бронируют отели на осень, однако не оплачивают их, ожидая снижения курса.

Ранее вице-президент Российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, что Черноморское побережье, в том числе и Крым, это одни из самых недорогих направлений для отдыха. Также он посоветовал посетить Санкт-Петербург, Москву, Казань, Татарстан и Северный Кавказ. Отдых по этим направлениям составит около 46 тыс. рублей. Эксперт отметил, что за последний год в России стали набирать популярность лечебно-оздоровительные и санаторные услуги.