Россиянам рассказали, в какой азиатской стране начали принимать карты «Мир» Карты «Мир» начали принимать во Вьетнаме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Карты российской платежной системы «Мир» принимают во многих магазинах и торговых центрах Вьетнама, сообщили ТАСС в Совете участников Вьетнамско-российского банка (ВРБ). Кроме того, на территории страны работают порядка 20 банкоматов, где можно снять наличные.

В рамках своей инфраструктуры ВРБ продолжает прием карт «Мир». Ими можно рассчитываться в магазинах, торговых центрах, где установлены pos-терминалы ВРБ, или снимать наличные в наших банкоматах, — сообщил представитель Совета участников ВРБ.

Также на повестке стоит вопрос о возможности расширения использования карт «Мир» за счет других вьетнамских банков. В ВРБ уточнили, что соответствующий вопрос в настоящий момент обдумывает вьетнамская сторона.

Ранее сообщалось, что карты платежной системы «Мир» также начали принимать в Венесуэле. По словам посла РФ в латиноамериканской стране Сергея Мелик-Багдасарова, расплатиться российской картой уже можно на острове Маргарита и в столице страны, Каракасе. При этом в главном городе Венесуэле система запущена пока что лишь в тестовом режиме, уточнил он.

Банк России также сообщал, что в текущем году карты «Мир» планируется вывести в 5-6 новых стран. О каких именно государствах идет речь, на данный момент не уточняется.