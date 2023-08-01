«Цены взлетели на все»: туристы рассказали об отдыхе в Турции в 2023 году Отдыхающие в Турции россияне рассказали о росте цен и некачественном обслуживании

Фото: Martin Siepmann/imageBROKER.com/Global Look Press

Турция остается одним из самых популярных направлений для отдыха среди российских туристов, однако путешественники все чаще жалуются на подорожание путевок и некачественное обслуживание. Вернувшаяся в РФ туристка Инна в беседе с NEWS.ru рассказала, что довольна поездкой в Анталью, но цены выросли как на путевки, так и в магазинах города. Условия проживания, по ее словам, не изменились по сравнению с прошлым годом, всё соответствует классификации отеля.

Отдых, как всегда, был замечательный, питание в отеле скромное, но всё было вкусно. Вот только цены в этом году взлетели очень сильно на всё, начиная с путёвок и заканчивая товарами в магазинах и на рынке, — написала она.

Юлию из Карелии тоже впечатлили цены на отдых в этом году. Она посоветовала туристам не планировать поездку во время местных праздников, так как в эти даты возникают проблемы с заселением туристов из других стран.

Еда отличная, а вот цены в магазинах и на туры по сравнению с прошлым годом выросли значительно, мягко говоря. Мы попали в дату празднования дня памяти Ататюрка и позже на праздник Курбан-байрам, никому не посоветую ехать именно в эти даты, так как местные заполоняют отели на 100%, возникают проблемы с заселением туристов, попасть в рестораны тоже невозможно, — рассказала Юлия.

Отдыхавшая в Белеке Ирина рассказала об инциденте в гостинице. По ее словам, в пятизвездочном отеле Турции ее обокрали.

Ничего не предвещало беды, питание, обслуживание, все на высшем уровне, если бы не инцидент. У меня украли кольцо с бриллиантом прямо из сейфа. Я до сих пор в шоке, в отеле делают вид, что я сама его потеряла, раньше такого со мной никогда не случалось, — поделилась Ирина.

Ранее россиянам рассказали о плюсах и минусах путешествия в окрестности самого большого озера в мире — Байкале. Туристы отметили чистый воздух, прозрачность воды, красоту лесных троп и островов, а вот экскурсиями и гостиницами остаются довольны не все.