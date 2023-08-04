Россиянам рассказали, как сэкономить на отдыхе за границей Тревел-блогер Ансталь посоветовала следить за акциями в отелях, чтобы сэкономить на отдыхе

Фото: Ahmed Gomaa/XinHua/Global Look Press

Для того чтобы сэкономить на отдыхе, важно понимать когда и в какой стране наступает туристический сезон, это позволит купить туры по низкой цене, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, на сайтах гостинец размещают информацию о различных скидках и акциях, за которыми нужно следить.

Покупать путевку в Турцию, например, в летние месяцы лучше за полгода, если же отдых планируется на осень, то лучше приобрести горящие туры. В октябре цены на поездки в этом направлении сильно снижаются, при этом море там еще достаточно теплое. Также следует следить за акциями, многие отели предоставляют скидки, например, размещают бесплатно детей или дарят трансфер, что позволяет сильно сэкономить на отдыхе, - рассказала Ансталь.

Блогер отметила, что все эти тонкости знают турагенты, поэтому к ним можно смело обращаться, они подскажут когда и по каким направлениям лучше бронировать отели. Если отпуск планируется в жестких временных рамках, то возможности купить тур по горящей цене может и не быть.

Горящие туры появляются в сезоны низкого спроса – весной либо зимой, в пик туристического сезона их точно не будет. Люксовые отели предоставляют акции раннего бронирования, однако в разгар сезона в них практически нет мест, так как их резервируют туристы в первую очередь и всегда заранее, - добавила Ансталь.

Ранее тревел-блогер Евгения Друкер рассказала, как сэкономить на поездке в Сочи. Она посоветовала туристам жить не в гостинице, а арендовать квартиру, отметив, что в городе-курорте сейчас есть масса предложений по сдаче квартир с хорошим ремонтом и красивыми видами из окон. Также блогер рекомендует во время отдыха брать машины напрокат или ездить на общественном транспорте вместо такси.