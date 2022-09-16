«Какие же тупые»: Собчак о шоу «60 минут» на «России 1» Собчак высмеяла ведущих шоу «60 минут» за ошибку в сюжете о Елизавете II

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале оценила выпуск шоу «60 минут» на канале «Россия 1» словами «какие же тупые». Так она прокомментировала фрагмент передачи, в котором ведущая Ольга Скабеева рассказывает о том, что Африка не станет скорбеть по британской королеве Елизавете II. В качестве аргумента ведущая «60 минут» продемонстрировала ролик, на котором женщина бросает что-то детям на землю.

Ну какие же тупые, боже. <...> Ольга. Это видео снято за 27 лет до рождения Елизаветы. Это работа 1899 года французского кинорежиссера Габриэля Вейра, где показан период протектората Аннам — французской колонизации Индокитая. И две женщины на кадрах — это мать и дочь генерал-губернатора. И бросают они деньги. То есть там не Елизавета и не еда, — написала Собчак.

В свою очередь Скабеева в своем Telegram-канале поспешила ответить коллеге, спросив, не путает ли больше Собчак Ирак с Ираном. Она добавила, что у нее по пять часов прямого эфира каждый день, поэтому в любой большой редакции «совершают ошибки».

Но мы исправимся и будем двигаться дальше. Как всегда. Так работают репортеры. А ты — как сосала свою серебряную ложку, так и будешь сосать. Вечно, — заявила Скабеева.

12 сентября стало известно, что YouTube-канал Собчак проверят на предмет пропаганды нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних. Основанием для проведения расследования послужило обращение в полицию одного из жителей Москвы. Проверка проводится по статье 6.21 КоАП РФ «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».

Собчак заявила, что поводом для проверки ее канала на ЛГБТ-пропаганду стало интервью с совершившей каминг-аут российской теннисисткой Дарьей Касаткиной.