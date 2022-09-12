Собчак проверят на пропаганду ЛГБТ среди детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Российскую журналистку и телеведущую Ксению Собчак проверят на предмет пропаганды нетрадиционных ценностей среди несовершеннолетних, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что поводом для проведения расследования послужило обращение в полицию одного из жителей Москвы.

Мужчина попросил проверить публикации на канале журналистки Ксении Собчак на предмет пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних. Полиция проводит проверку, — рассказал источник.

Журналистку попросили привлечь к ответственности по статье 6.21 КоАП РФ (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних). Стоит отметить, что заявление в полицию поступило после выхода на Youtube-канале Собчак интервью с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной, в котором они обсудили каминг-аут спортсменки.

Поправки о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений были внесены в Госдуму 18 июля. В пояснительной записке к документу сказано, что публичное одобрение и признание таких отношений опасно не только для детей и молодежи, но и всего российского общества. Ранее запрет действовал лишь в отношении ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних.

Автор инициативы и глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн ранее рассказал, что Роскомнадзор поддержал законопроект. Согласно инициативе, гражданам может грозить штраф до 200 тысяч рублей, юрлицам — до 4 млн рублей, если нарушения совершены с применением СМИ или интернета.