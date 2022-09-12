Собчак назвала причину проверки ее YouTube-канала на ЛГБТ-пропаганду Собчак: поводом для проверки стало интервью с совершившей каминг-аут теннисисткой Касаткиной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Ксения Собчак в своем Telegram-канале прокомментировала новость о проверке ее YouTube-канала на ЛГБТ-пропаганду. Она считает, что поводом стало интервью с совершившей каминг-аут российской теннисисткой Дарьей Касаткиной. Также Собчак обратила внимание правоохранителей на то, что плашка «18+» присутствует в начале ролика и в его описании.

Удивительно (хотя на самом деле нет), что ЛГБТ-пропагандой сейчас готовы считать даже просто разговор с ЛГБТ-людьми об их жизни. Лучше бы наше патриархальное общество так от оправданий домашнего насилия возбуждалось, кстати, а то закон до сих пор не принят, — сказала журналистка.

12 сентября стало известно, что канал Собчак проверят на предмет пропаганды нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних. Основанием для проведения расследования послужило обращение в полицию одного из жителей Москвы. Проверка проводится по статье 6.21 КоАП РФ «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».

Ранее Касаткина посоветовала менять паспорт детям, у которых есть такая возможность. 25-летняя уроженка Тольятти также в июле призналась в отношениях с фигуристкой Натальей Забияко.