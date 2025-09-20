«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 14:16

Тунисский брек: хрустящие конвертики с секретной начинкой — покоряют с первого укуса

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тунисский брек — это традиционные хрустящие конвертики из тонкого теста с начинкой из яйца и свежей зелени. Это блюдо отличается простотой приготовления и насыщенным вкусом, сочетающим хрустящее тесто и нежную яичную начинку. Брек станет отличным вариантом для завтрака, легкого перекуса или оригинальной закуски к обеду.

Для приготовления потребуется 4 листа тонкого теста (например, фило или готовое слоеное), 4 яйца, пучок свежей петрушки, пучок кинзы, 1 небольшая луковица, 50 г сливочного масла, соль и перец по вкусу. Зелень мелко рубят, лук нарезают кубиками и обжаривают до прозрачности. Яйца взбивают с зеленью, солью и перцем. На каждый лист теста выкладывают начинку, сворачивают конвертиком и обжаривают на сливочном масле с двух сторон до золотистой корочки. Ключевой секрет — использование именно тонкого теста, которое становится хрустящим при обжарке, и свежей зелени, придающей начинке яркий вкус и аромат. Подают брек горячим, с долькой лимона или соусом на основе йогурта. Блюдо получается легким, но сытным, с идеальным сочетанием хрустящей корочки и нежной начинки.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

еда
рецепты
Тунис
тесто
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
