Тройная защита: Роспотребнадзор рассказал об эффективности «ЭпиВакКороны»

https://static.news.ru/photo/87606d5e-8def-11eb-9f22-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Роспотребнадзора заявили, что «ЭпиВакКорона», вторая зарегистрированная в России после «Спутника V» вакцина от коронавируса, формирует тройную иммунную защиту.

Данные о принципах работы препарата размещены на сайте ведомства.

Первая защитная линия образовывается, когда антитела препятствуют взаимодействию S-белка коронавируса с рецептором клетки. Антитела, препятствующие слиянию вирусной оболочки с клеточной мембраной, мешают проникновению SARS-CoV-2, и становятся второй линией, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

На случай, если патоген всё-таки пробрался в клетку, предусмотрена третья линия защиты: активируются клетки иммунной системы, такие как макрофаги, нейтрофилы и натуральные киллеры, пояснили в ведомстве.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вакцина «ЭпиВакКорона» является иммуногенным и безопасным продуктом для профилактики коронавируса, заявили в Роспотребнадзоре. В ведомстве обратили внимание на итоги клинических исследований вакцины. Их 24 марта опубликовал журнал «Инфекция и иммунитет». Испытания препарата в два этапа велись среди добровольцев в возрасте 18–60 лет.